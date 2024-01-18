Mehmet Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Amasya AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım başladı. Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, çalışmalar aralıksız devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi kampanya sürecinin çerçevesini belirleyen AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor.

AK PARTİ AMASYA BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Amasya Belediyesi başkan adayı Mehmet Uyanık oldu.

MEHMET UYANIK KİMDİR?

1958 yılında Amasya'da doğdu.

Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nü tamamladı.



Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. İzmir, Gümüşhane ve Amasya illerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1992 yılında Amasya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı'na atandı. 1993 - 1997 yılları arasında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttü. Buhara Spor Kulübü Başkanlığı, Amasya Eğitim Spor Kulübü Başkanlığı, Serdar Zeren Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğüne şube müdürü olarak atandı. 1999-2009 yılları arasında Ziyaret Belediye Başkanlığı yaptı.



2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ziyaret Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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