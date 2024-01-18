Turgut Altınok kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları kim oldu?

Türkiye`de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan Altınok, yenilikçi projeleriyle "Model Başkan" olarak tanındı.

Turgut Altınok'un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı. Özellikle pazar uygulamaları, üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. Kentsel dönüşüm projeleri ve üstyapı çalışmaları 6`da 5`i gecekondu olan Keçiören`i sadece Ankara`nın değil, Türkiye`nin parlayan yıldızı yaptı.

Altınok'un Keçiören`e kazandırdığı sayısız eser ve hizmet bulunmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir eser olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi ve Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi başta olmak üzere Deniz Dünyası, Türkiye'nin ilk şehir merkezli teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, Keçiören Saat Kulesi, Keçiören Doğal Yaşam Parkı, Kösrelik Göleti Mesire Alanı, Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek ve modern pazar yerleri, eğitim merkezleri, kütüphaneler, kreşler, 600'e yakın park-bahçe ve spor kompleksini Başkentlilerin kullanımına sundu. İhtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal sorumluluk projeleri, kültür sanat projeleri, sokak hayvanlarının rehabilitesi için kurulan bakım merkezi, teknoloji merkezi ve buz pateni pisti ile şehre yeni bir vizyon kazandırdı.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.

MHP

ANKARA

38 ETİMESGUT BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ENVER DEMİREL

39 GÖLBAŞI BÜYÜKŞEHİR İLÇE / RAMAZAN ŞİMŞEK

40 KALECİK BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ERDAL DAL

41 POLATLI BÜYÜKŞEHİR İLÇE / LEVENT ÇAĞLANCI