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Turgut Altınok kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları kim oldu?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçim günü yaklaşırken Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi de araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Her 5 senede bir gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy atma işlemi okullarda kurulan sandıklarda yapılıyor. Peki AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 12:37 Güncelleme 18 Ocak 2024, 12:58
Turgut Altınok kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları kim oldu?

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Ankara belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...

AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok oldu.

AK PARTİ ANKARA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TURGUT ALTINOK oldu!

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nden "Profesör" payesi aldı.

Siyasi hayatı "Ülkü Ocakları`nda" başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Türkiye`de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan Altınok, yenilikçi projeleriyle "Model Başkan" olarak tanındı.

Turgut Altınok'un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı. Özellikle pazar uygulamaları, üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. Kentsel dönüşüm projeleri ve üstyapı çalışmaları 6`da 5`i gecekondu olan Keçiören`i sadece Ankara`nın değil, Türkiye`nin parlayan yıldızı yaptı.

Altınok'un Keçiören`e kazandırdığı sayısız eser ve hizmet bulunmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir eser olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi ve Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi başta olmak üzere Deniz Dünyası, Türkiye'nin ilk şehir merkezli teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, Keçiören Saat Kulesi, Keçiören Doğal Yaşam Parkı, Kösrelik Göleti Mesire Alanı, Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek ve modern pazar yerleri, eğitim merkezleri, kütüphaneler, kreşler, 600'e yakın park-bahçe ve spor kompleksini Başkentlilerin kullanımına sundu. İhtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal sorumluluk projeleri, kültür sanat projeleri, sokak hayvanlarının rehabilitesi için kurulan bakım merkezi, teknoloji merkezi ve buz pateni pisti ile şehre yeni bir vizyon kazandırdı.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.

MHP

ANKARA

38 ETİMESGUT BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ENVER DEMİREL
39 GÖLBAŞI BÜYÜKŞEHİR İLÇE / RAMAZAN ŞİMŞEK
40 KALECİK BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ERDAL DAL
41 POLATLI BÜYÜKŞEHİR İLÇE / LEVENT ÇAĞLANCI

YSK'DAN SEÇİM SONUÇLARI İZLEME GENELGESİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık sonuçları paylaşım sisteminin kullanımına ilişkin bir genelge hazırladı.

Siyasi partiler, diğer seçimlerde olduğu gibi sonuçları YSK ile aynı zamanda takip edebilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusuluları, paylaşım sisteminden görüntülenebilecek.

Seçime katılan siyasi partilerin talepleri doğrultusunda genel merkezleri ile Yüksek Seçim Kurulu arasında güvenli bağlantı oluşturulacak.

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

Genelgede, siyasi partilerin bilişim altyapılarını hazır hale getirmesi ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

ÖN SEÇİM YSK'TA BİLDİRİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu ayrıca, siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı.

Seçimlere katılacak siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.

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