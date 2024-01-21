MHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi! 31 Mart 2024 yerel seçim MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler! AK Parti-MHP-Cumhur İttifakı

Türkiye genelinde 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerin heyecanı tüm şehirleri sararken, siyasi partiler de seçim hazırlıklarını son hızla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş ise yakın zamanda sona erecek.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayı listesini açıkladı.
MHP'li Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. "
İşte 21 Ocak'ta açıklanan adayların tam listesi:
1 DÜZCE İL YILMAZ ESER
2 ÇANAKKALE/ AYVACIK İLÇE MUHARREM ŞAHİN
3 ÇANAKKALE/ BAYRAMİÇ İLÇE TUNCAY ÖZKAYA
4 ÇANAKKALE/ BİGA İLÇE SITKI KEÇECİ
5 ÇANAKKALE/ BOZCAADA İLÇE SAMET TURHAL
6 ÇANAKKALE/ ÇAN İLÇE DAVUT KARAGÖZ
7 ÇANAKKALE/ EZİNE İLÇE TAHSİN YÜKSEL
8 ÇANAKKALE/ GELİBOLU İLÇE HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU
9 ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA İLÇE HALİL RÜŞTÜ AKGÜN
10 ÇANAKKALE/ LAPSEKİ İLÇE ÂDEM BALTA
11 ÇANAKKALE/ YENİCE İLÇE KEMAL CANGÜL
12 DÜZCE/ AKÇAKOCA İLÇE MEHMET OKAN YANMAZ
13 DÜZCE/ CUMAYERİ İLÇE MUSTAFA KOLOĞLU
14 DÜZCE/ ÇİLİMLİ İLÇE İSMAİL BAYRAK
15 DÜZCE/ GÖLYAKA İLÇE MUZAFFER COŞKUN
16 DÜZCE/ KAYNAŞLI İLÇE EFTAL ALTUNDAL
17 EDİRNE/ LALAPAŞA İLÇE BEDİR ADIYAMAN
18 EDİRNE/ MERİÇ İLÇE AHMET DURMAZ
19 EDİRNE/ SÜLOĞLU İLÇE HALİL ÖZGÜVEN
20 EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ İLÇE ERDOĞAN ORMAN
21 GİRESUN/ ALUCRA İLÇE METE METİNYURT
22 GİRESUN/ BULANCAK İLÇE FATİH ALPARSLAN
23 GİRESUN/ ÇAMOLUK İLÇE FATİH DÜZ
24 GİRESUN/ DERELİ İLÇE CİHAN ÖZDEMİR
25 GİRESUN/ DOĞANKENT İLÇE RESUL TEKİN
26 GİRESUN/ ESPİYE İLÇE İBRAHİM YANIK
27 GİRESUN/ EYNESİL İLÇE BARIŞ GÜDÜK
28 GİRESUN/ GÖRELE İLÇE HASAN ALİ KODAL
29 GİRESUN/ KEŞAP İLÇE NİHAT YILMAZ
30 GİRESUN/ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MUSTAFA ZAHİR BAKICI
31 GİRESUN/ YAĞLIDERE İLÇE YAŞAR İBAŞ
32 ISPARTA/ AKSU İLÇE AKSOY KARADUMAN
33 ISPARTA/ ATABEY İLÇE AZİZ ERASLAN
34 ISPARTA/ EĞİRDİR İLÇE MEHMET DEMİREL
35 ISPARTA/ GELENDOST İLÇE HAKAN DEMİRTAŞ
36 ISPARTA/ GÖNEN İLÇE METE ELCİM
37 ISPARTA/ KEÇİBORLU İLÇE İBRAHİM GÜNDÜZ
38 ISPARTA/ SÜTÇÜLER İLÇE KASIM KUTLU
39 ISPARTA/ YALVAÇ İLÇE HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
40 KIRKLARELİ/ BABAESKİ İLÇE HAKAN ARICI
41 KIRKLARELİ/ DEMİRKÖY İLÇE MUHLİS YAVUZ
42 KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ İLÇE İBRAHİM YILMAZ
43 KIRKLARELİ/ PEHLİVANKÖY İLÇE PINAR AKYÜZ ŞAHİN
44 KIRKLARELİ/ PINARHİSAR İLÇE SABRİ ÖZCAN
45 KIRKLARELİ/ VİZE İLÇE SENCER KARAMAN
46 UŞAK/ BANAZ İLÇE AZİZ BULUT
47 UŞAK/ EŞME İLÇE İLHAN ÖZKAN
48 UŞAK/ KARAHALLI İLÇE ŞENEL ÇAKIR
49 UŞAK/ SİVASLI İLÇE ALİ ÇETİN
50 UŞAK/ ULUBEY İLÇE YORUM ESKİCİ
51 YALOVA/ ALTINOVA İLÇE KEMAL ŞENOL
52 YALOVA/ ARMUTLU İLÇE MUSTAFA TOKAT
53 YALOVA/ ÇINARCIK İLÇE LEYLA KILIÇ
54 YALOVA/ ÇİFTLİKKÖY İLÇE YAŞAR BOZ
55 YALOVA/ TERMAL İLÇE SERKAN ERGEN
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 18 Ocak'ta açıkladığı aday listesi şu şekildedir:
Balıkesir/Susurluk: Fahrettin Şener
Bayburt/Aydıntepe: Haşim Şentürk
Bayburt/Demirözü: Necmettin Ersen
Burdur/Karamanlı: İskender Karasu
Çorum/Alaca: Şerif Aslan
Çorum/Bayat: Mehmet Bahadır Efe
Çorum/Boğazkale: Mesut Ocaklı
Çorum/Dodurga: İsmail Çetinkaya
Çorum/İskilip: Ahmet Sağlam
Çorum/Kargı: Selahattin Erdoğan
Çorum/Laçin: Ünal Gevşek
Çorum/Osmancık: Ahmet Gelgör
Çorum/Sungurlu: Ahmet Haşim Özsaray
Çorum/Uğurludağ: Zeki İpek
Karabük/Eflani: Hüsnü Akın
Karabük/Eskipazar: Sırrı Şen
Karabük/Ovacık: Neslihan Kaya Karpuz
Karabük/Yenice: Zeki Çaylı
Kütahya/Emet: Mustafa Koca
Kütahya/Gediz: Necdet Akel
Kütahya/Hisarcık: Mustafa Demirtaş
Kütahya/Pazarlar: İsmail Kul
Kütahya/Simav: Kübra Tekel Aktulun
Kütahya/Şaphane: Selami Atak
Kütahya/Tavşanlı: Ali Ataş
Niğde/Altunhisar: Vedat Kirazcı
Niğde/Bor: Sıtkı Erat
Niğde/Çamardı: Gabil Demir
Osmaniye/Bahçe: Zeynel Mete Kadıoğlu
Osmaniye/Hasanbeyli: Latif Kahvecioğlu
Osmaniye/Kadirli: Ömer Tarhan
Osmaniye/Sumbas: Nihat Göçer
Osmaniye/Toprakkale: Turgay Çavuşoğlu
Sinop/Ayancık: Murat Akın
Sinop/Boyabat: Murat Muslu
Sinop/Dikmen: Erdal Koşar
Sinop/Durağan: Zafer Elkovan
Sinop/Saraydüzü: Ferdi Canoğlu
Sivas/Akıncılar: Murat Sevinç
Sivas/Altınyayla: Sezai Subaşı
Sivas/Doğanşar: Halil Balık
Sivas/Gemerek: Erol Sağırkaya
Sivas/Gölova: Osman Demirbağ
Sivas/Gürün: Nami Çiftçi
Sivas/Hafik: Harun İsa Gültay
Sivas/Kangal: Serkan Halver
Sivas/Koyulhisar: Gülay Fırat
Sivas/Suşehri: Ahmet Ayhan Kayaoglu
Sivas/Yıldızeli: Yaşar Göktas
Sivas/Zara: Fatih Çelik
Zonguldak/Alaplı: İsmail Öztürk
Zonguldak/Çaycuma: Semih Aydın
Zonguldak/Devrek: Erol Kaplan
Zonguldak/Gökçebey: Atakan Çiçek
Zonguldak/Karadeniz Ereğli: İlkay Özdemir
17 OCAK'TA 55 ADAY AÇIKLANDI
MHP tarafından 17 Ocak'ta 2 il, 3 büyükşehir ilçe, 50 ilçe olmak üzere 55 aday daha kamuoyu ile paylaşıldı. MHP Kilis Belediye Başkanı adayı Hasan Kara, Uşak Belediye Başkanı adayı Sezer Ateş oldu.
İŞTE AÇIKLANAN ADAYLAR;
KİLİS İL - HASAN KARA
UŞAK İL - SEZER ATEŞ
DENİZLİ/SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE - CEMAL KOBAŞ
HATAY/DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE - ÖMER OĞUZ UÇAR
HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE - ERHAN AKI
AFYONKARAHİSAR/HOCALAR İLÇE - HÜSEYİN ONUR TURAN
AFYONKARAHİSAR/İSCEHİSAR İLÇE - NECATİ GÜNSEL
AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT İLÇE - MUHİTTİN ÖZAŞKIN
BOLU/DÖRTDİVAN İLÇE - KADİR ALTUNDAĞ
BOLU/GEREDE İLÇE - MUSTAFA ÇİÇEK
BOLU/GÖYNÜK İLÇE - METİN ÖLMEZ
BOLU/KIBRISÇIK İLÇE - ERSİN OKTAY OLKAN
BOLU/MENGEN İLÇE - GÜLTEKİN UYSAL
BOLU/MUDURNU İLÇE - NECDET TÜRKER
BOLU/SEBEN İLÇE - MURAT ÖZKAN
BOLU/YENİÇAĞA İLÇE - ERSİN BAŞ
BURDUR/AĞLASUN İLÇE - HASAN DÜDEN
BURDUR/ALTINYAYLA İLÇE - SELEN KINALI
BURDUR/BUCAK İLÇE - YUSUF ERDOĞDU
BURDUR/ÇAVDIR İLÇE - SÜLEYMAN KAYACAN
BURDUR/ÇELTİKÇİ İLÇE - RAMAZAN EZİN
BURDUR/GÖLHİSAR İLÇE - RAMAZAN CANURAL
BURDUR/KEMER İLÇE - MEHMET ALTINKAYNAK
BURDUR/TEFENNİ İLÇE - ÜMİT ALAGÖZ
BURDUR/YEŞİLOVA İLÇE - YUSUF YILDIRIM
ÇANKIRI/ILGAZ İLÇE - AYŞENUR BULAMAÇCI
ELAZIĞ/AĞIN İLÇE - ALİ USLU
ELAZIĞ/KEBAN İLÇE - YÜCEL DOĞAN
ELAZIĞ/SİVRİCE İLÇE - TURGAY GÜNDOĞAN
KARAMAN/AYRANCI İLÇE - YÜKSEL BÜYÜKKARCI
KARAMAN/BAŞYAYLA İLÇE - GÜRANİ BULUT
KARAMAN/ERMENEK İLÇE - SOYDAN EVCİ
KARAMAN/KÂZIMKARABEKİR İLÇE - NURULLAH NECAT GÜVEN
KARAMAN/SARIVELİLER İLÇE - MEHMET İLGÜN
KARS/AKYAKA İLÇE - HALİL KEREM AYDIN
KARS/ARPAÇAY İLÇE - ERDAL MERT
KARS/DİGOR İLÇE - YENER KAYA
KARS/KAĞIZMAN İLÇE - EMRULLAH KOMAN
KARS/SARIKAMIŞ İLÇE - SERDAR KILIÇ
KARS/SELİM İLÇE - ALİ ELMA
KARS/SUSUZ İLÇE - ORHAN ŞARKİR
KASTAMONU/ABANA İLÇE - HASAN ÖZLÜ
KASTAMONU/AĞLI İLÇE - ŞAHİN ÇOLAK
KASTAMONU/KÜRE İLÇE - MUSTAFA CANBAZ
KASTAMONU/PINARBAŞI İLÇE - LÜTFÜ İPEK
KIRŞEHİR/AKÇAKENT İLÇE - MUSA ŞAHİN
KIRŞEHİR/AKPINAR İLÇE - ERDAL URCAN
KIRŞEHİR/BOZTEPE İLÇE - MUSA CEYLAN
KIRŞEHİR/ÇİÇEKDAĞI İLÇE - AHMET HİKMET ERDOĞAN
KIRŞEHİR/MUCUR İLÇE - FATİH YILDIRIM
KÜTAHYA/ALTINTAŞ İLÇE - HİKMET TUNÇ
KÜTAHYA/ASLANAPA İLÇE - GÖKHAN GÜREL
KÜTAHYA/ÇAVDARHİSAR İLÇE - HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
KÜTAHYA/DOMANİÇ İLÇE - SAHVET ERTÜRK
KÜTAHYA/DUMLUPINAR İLÇE - YAVUZ KARAAYVAZ
MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimle ilgili 3 il ve 52 ilçe belediye başkan adayını duyurmuştu.
İL
Elazığ - Murat Aygen
Isparta - Yusuf Ziya Günaydın
Kars - Ötügen Senger
Ankara/Ayaş - Mehmet Kirazdib
Antalya/Korkuteli - Sadık Önal
Denizli/Buldan - Mesut Sarıbaloğlu
Eskişehir/Alpu - Alpaslan Kokulu
İzmir/Çeşme - Esat Tanık
Kayseri/Bünyan - Selahattin Metin
Konya/Çumra - Fatih Demirci
Konya/Doğanhisar - Savaş Özdemir
Konya/Emirgazi - Nurişen Koçak
Trabzon/Beşikdüzü - Barış Öztürk
Afyonkarahisar/Sandıklı - Melek Yavuz
Afyonkarahisar/İhsaniye - Hamit Çakır
Aksaray/Ağaçören - Fevzi Yalman
Aksaray/Eskil - Niyazi Alçay
Aksaray/Gülağaç - Doğan Başbuğ
Aksaray/Güzelyurt - Sadullah Er
Aksaray/Ortaköy - Ahmet Koyuncu
Aksaray/Sarıyahşi - Doğan Mutlu
Aksaray/Sultanhanı - Fiyay Şanlı
Çankırı/Atkaracalar - Ali Rıza Küçükkutlu
Çankırı/Bayramören - Halil Muratoğlu
Çankırı/Çerkeş - Nurullah Öztürk
Çankırı/Eldivan - Alpaslan Aşlar
Çankırı/Kızılırmak - Erol Şentürk
Çankırı/Kurşunlu - Şerafettin Uslu
Çankırı/Korgun - Hasan Hüseyin Kozan
Çankırı/Orta - Ömer Bezcı
Çankırı/Şabanözü - Ahmet Gümüş
Çankırı/Yapraklı - Ömer Güngör
Erzincan/Otlukbeli - Yusuf Tektaş
Erzincan/Kemaliye - Mehmet Karaman
Erzincan/Kemah - Cevdet Bayram
Erzincan/Çayırlı - Oktay Efe
Erzincan/Üzümlü - Lütfü Yakut
Erzincan/Ilıç - Mehmet Elçi
Erzincan/Tercan - Mehmet Yılmaz
Gümüşhane/Kelkit - Birol Toğlu
Gümüşhane/Şiran - Mutlu Özel
Gümüşhane/Köse - Turgay Kesler
Gümüşhane/Torul - Evren Evrim Özdemir
Gümüşhane/Kürtün - Enver Şen
Kastamonu/Bozkurt - Bozkurt Ekeş
Kastamonu/Çatalzeytin - Ahmet Demir
Kastamonu/Devrekani - Kenan Öz
Kastamonu/Doğanyurt - Şerafettin Ortaç
Kastamonu/Hanönü - Metin Yamal
Kastamonu/İhsangazi - Hayati Sağlık
Kastamonu/İnebolu - Engin Uzuner
Kastamonu/Seydiler - Mehmet Erdoğan
Kastamonu/Şenpazar - Suat Saygın
Kastamonu/Taşköprü - Yıldıran Yüksel
Kastamonu/Tosya - Volkan Kavaklıgil