MHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi! 31 Mart 2024 yerel seçim MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler! AK Parti-MHP-Cumhur İttifakı

Türkiye genelinde 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerin heyecanı tüm şehirleri sararken, siyasi partiler de seçim hazırlıklarını son hızla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş ise yakın zamanda sona erecek.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayı listesini açıkladı.

MHP'li Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. "

İşte 21 Ocak'ta açıklanan adayların tam listesi:

1 DÜZCE İL YILMAZ ESER

2 ÇANAKKALE/ AYVACIK İLÇE MUHARREM ŞAHİN

3 ÇANAKKALE/ BAYRAMİÇ İLÇE TUNCAY ÖZKAYA

4 ÇANAKKALE/ BİGA İLÇE SITKI KEÇECİ

5 ÇANAKKALE/ BOZCAADA İLÇE SAMET TURHAL

6 ÇANAKKALE/ ÇAN İLÇE DAVUT KARAGÖZ

7 ÇANAKKALE/ EZİNE İLÇE TAHSİN YÜKSEL

8 ÇANAKKALE/ GELİBOLU İLÇE HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU

9 ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA İLÇE HALİL RÜŞTÜ AKGÜN

10 ÇANAKKALE/ LAPSEKİ İLÇE ÂDEM BALTA

11 ÇANAKKALE/ YENİCE İLÇE KEMAL CANGÜL

12 DÜZCE/ AKÇAKOCA İLÇE MEHMET OKAN YANMAZ

13 DÜZCE/ CUMAYERİ İLÇE MUSTAFA KOLOĞLU

14 DÜZCE/ ÇİLİMLİ İLÇE İSMAİL BAYRAK

15 DÜZCE/ GÖLYAKA İLÇE MUZAFFER COŞKUN

16 DÜZCE/ KAYNAŞLI İLÇE EFTAL ALTUNDAL

17 EDİRNE/ LALAPAŞA İLÇE BEDİR ADIYAMAN

18 EDİRNE/ MERİÇ İLÇE AHMET DURMAZ

19 EDİRNE/ SÜLOĞLU İLÇE HALİL ÖZGÜVEN

20 EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ İLÇE ERDOĞAN ORMAN

21 GİRESUN/ ALUCRA İLÇE METE METİNYURT

22 GİRESUN/ BULANCAK İLÇE FATİH ALPARSLAN

23 GİRESUN/ ÇAMOLUK İLÇE FATİH DÜZ

24 GİRESUN/ DERELİ İLÇE CİHAN ÖZDEMİR

25 GİRESUN/ DOĞANKENT İLÇE RESUL TEKİN

26 GİRESUN/ ESPİYE İLÇE İBRAHİM YANIK

27 GİRESUN/ EYNESİL İLÇE BARIŞ GÜDÜK

28 GİRESUN/ GÖRELE İLÇE HASAN ALİ KODAL

29 GİRESUN/ KEŞAP İLÇE NİHAT YILMAZ

30 GİRESUN/ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MUSTAFA ZAHİR BAKICI

31 GİRESUN/ YAĞLIDERE İLÇE YAŞAR İBAŞ

32 ISPARTA/ AKSU İLÇE AKSOY KARADUMAN

33 ISPARTA/ ATABEY İLÇE AZİZ ERASLAN

34 ISPARTA/ EĞİRDİR İLÇE MEHMET DEMİREL

35 ISPARTA/ GELENDOST İLÇE HAKAN DEMİRTAŞ

36 ISPARTA/ GÖNEN İLÇE METE ELCİM

37 ISPARTA/ KEÇİBORLU İLÇE İBRAHİM GÜNDÜZ

38 ISPARTA/ SÜTÇÜLER İLÇE KASIM KUTLU

39 ISPARTA/ YALVAÇ İLÇE HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ

40 KIRKLARELİ/ BABAESKİ İLÇE HAKAN ARICI

41 KIRKLARELİ/ DEMİRKÖY İLÇE MUHLİS YAVUZ

42 KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ İLÇE İBRAHİM YILMAZ

43 KIRKLARELİ/ PEHLİVANKÖY İLÇE PINAR AKYÜZ ŞAHİN

44 KIRKLARELİ/ PINARHİSAR İLÇE SABRİ ÖZCAN

45 KIRKLARELİ/ VİZE İLÇE SENCER KARAMAN

46 UŞAK/ BANAZ İLÇE AZİZ BULUT

47 UŞAK/ EŞME İLÇE İLHAN ÖZKAN

48 UŞAK/ KARAHALLI İLÇE ŞENEL ÇAKIR

49 UŞAK/ SİVASLI İLÇE ALİ ÇETİN

50 UŞAK/ ULUBEY İLÇE YORUM ESKİCİ

51 YALOVA/ ALTINOVA İLÇE KEMAL ŞENOL

52 YALOVA/ ARMUTLU İLÇE MUSTAFA TOKAT

53 YALOVA/ ÇINARCIK İLÇE LEYLA KILIÇ

54 YALOVA/ ÇİFTLİKKÖY İLÇE YAŞAR BOZ

55 YALOVA/ TERMAL İLÇE SERKAN ERGEN

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 18 Ocak'ta açıkladığı aday listesi şu şekildedir:

Balıkesir/Susurluk: Fahrettin Şener

Bayburt/Aydıntepe: Haşim Şentürk

Bayburt/Demirözü: Necmettin Ersen

Burdur/Karamanlı: İskender Karasu

Çorum/Alaca: Şerif Aslan

Çorum/Bayat: Mehmet Bahadır Efe

Çorum/Boğazkale: Mesut Ocaklı

Çorum/Dodurga: İsmail Çetinkaya

Çorum/İskilip: Ahmet Sağlam

Çorum/Kargı: Selahattin Erdoğan

Çorum/Laçin: Ünal Gevşek

Çorum/Osmancık: Ahmet Gelgör

Çorum/Sungurlu: Ahmet Haşim Özsaray

Çorum/Uğurludağ: Zeki İpek

Karabük/Eflani: Hüsnü Akın

Karabük/Eskipazar: Sırrı Şen

Karabük/Ovacık: Neslihan Kaya Karpuz

Karabük/Yenice: Zeki Çaylı

Kütahya/Emet: Mustafa Koca

Kütahya/Gediz: Necdet Akel

Kütahya/Hisarcık: Mustafa Demirtaş

Kütahya/Pazarlar: İsmail Kul

Kütahya/Simav: Kübra Tekel Aktulun

Kütahya/Şaphane: Selami Atak

Kütahya/Tavşanlı: Ali Ataş

Niğde/Altunhisar: Vedat Kirazcı

Niğde/Bor: Sıtkı Erat

Niğde/Çamardı: Gabil Demir

Osmaniye/Bahçe: Zeynel Mete Kadıoğlu

Osmaniye/Hasanbeyli: Latif Kahvecioğlu

Osmaniye/Kadirli: Ömer Tarhan

Osmaniye/Sumbas: Nihat Göçer

Osmaniye/Toprakkale: Turgay Çavuşoğlu

Sinop/Ayancık: Murat Akın

Sinop/Boyabat: Murat Muslu

Sinop/Dikmen: Erdal Koşar

Sinop/Durağan: Zafer Elkovan

Sinop/Saraydüzü: Ferdi Canoğlu

Sivas/Akıncılar: Murat Sevinç

Sivas/Altınyayla: Sezai Subaşı

Sivas/Doğanşar: Halil Balık

Sivas/Gemerek: Erol Sağırkaya

Sivas/Gölova: Osman Demirbağ

Sivas/Gürün: Nami Çiftçi

Sivas/Hafik: Harun İsa Gültay

Sivas/Kangal: Serkan Halver

Sivas/Koyulhisar: Gülay Fırat

Sivas/Suşehri: Ahmet Ayhan Kayaoglu

Sivas/Yıldızeli: Yaşar Göktas

Sivas/Zara: Fatih Çelik

Zonguldak/Alaplı: İsmail Öztürk

Zonguldak/Çaycuma: Semih Aydın

Zonguldak/Devrek: Erol Kaplan

Zonguldak/Gökçebey: Atakan Çiçek

Zonguldak/Karadeniz Ereğli: İlkay Özdemir

17 OCAK'TA 55 ADAY AÇIKLANDI

MHP tarafından 17 Ocak'ta 2 il, 3 büyükşehir ilçe, 50 ilçe olmak üzere 55 aday daha kamuoyu ile paylaşıldı. MHP Kilis Belediye Başkanı adayı Hasan Kara, Uşak Belediye Başkanı adayı Sezer Ateş oldu.

İŞTE AÇIKLANAN ADAYLAR;

KİLİS İL - HASAN KARA

UŞAK İL - SEZER ATEŞ

DENİZLİ/SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE - CEMAL KOBAŞ

HATAY/DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE - ÖMER OĞUZ UÇAR

HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE - ERHAN AKI

AFYONKARAHİSAR/HOCALAR İLÇE - HÜSEYİN ONUR TURAN

AFYONKARAHİSAR/İSCEHİSAR İLÇE - NECATİ GÜNSEL

AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT İLÇE - MUHİTTİN ÖZAŞKIN

BOLU/DÖRTDİVAN İLÇE - KADİR ALTUNDAĞ

BOLU/GEREDE İLÇE - MUSTAFA ÇİÇEK

BOLU/GÖYNÜK İLÇE - METİN ÖLMEZ

BOLU/KIBRISÇIK İLÇE - ERSİN OKTAY OLKAN

BOLU/MENGEN İLÇE - GÜLTEKİN UYSAL

BOLU/MUDURNU İLÇE - NECDET TÜRKER

BOLU/SEBEN İLÇE - MURAT ÖZKAN

BOLU/YENİÇAĞA İLÇE - ERSİN BAŞ

BURDUR/AĞLASUN İLÇE - HASAN DÜDEN

BURDUR/ALTINYAYLA İLÇE - SELEN KINALI

BURDUR/BUCAK İLÇE - YUSUF ERDOĞDU

BURDUR/ÇAVDIR İLÇE - SÜLEYMAN KAYACAN

BURDUR/ÇELTİKÇİ İLÇE - RAMAZAN EZİN

BURDUR/GÖLHİSAR İLÇE - RAMAZAN CANURAL

BURDUR/KEMER İLÇE - MEHMET ALTINKAYNAK

BURDUR/TEFENNİ İLÇE - ÜMİT ALAGÖZ

BURDUR/YEŞİLOVA İLÇE - YUSUF YILDIRIM

ÇANKIRI/ILGAZ İLÇE - AYŞENUR BULAMAÇCI

ELAZIĞ/AĞIN İLÇE - ALİ USLU

ELAZIĞ/KEBAN İLÇE - YÜCEL DOĞAN

ELAZIĞ/SİVRİCE İLÇE - TURGAY GÜNDOĞAN

KARAMAN/AYRANCI İLÇE - YÜKSEL BÜYÜKKARCI

KARAMAN/BAŞYAYLA İLÇE - GÜRANİ BULUT

KARAMAN/ERMENEK İLÇE - SOYDAN EVCİ

KARAMAN/KÂZIMKARABEKİR İLÇE - NURULLAH NECAT GÜVEN

KARAMAN/SARIVELİLER İLÇE - MEHMET İLGÜN

KARS/AKYAKA İLÇE - HALİL KEREM AYDIN

KARS/ARPAÇAY İLÇE - ERDAL MERT

KARS/DİGOR İLÇE - YENER KAYA

KARS/KAĞIZMAN İLÇE - EMRULLAH KOMAN

KARS/SARIKAMIŞ İLÇE - SERDAR KILIÇ

KARS/SELİM İLÇE - ALİ ELMA

KARS/SUSUZ İLÇE - ORHAN ŞARKİR

KASTAMONU/ABANA İLÇE - HASAN ÖZLÜ

KASTAMONU/AĞLI İLÇE - ŞAHİN ÇOLAK

KASTAMONU/KÜRE İLÇE - MUSTAFA CANBAZ

KASTAMONU/PINARBAŞI İLÇE - LÜTFÜ İPEK

KIRŞEHİR/AKÇAKENT İLÇE - MUSA ŞAHİN

KIRŞEHİR/AKPINAR İLÇE - ERDAL URCAN

KIRŞEHİR/BOZTEPE İLÇE - MUSA CEYLAN

KIRŞEHİR/ÇİÇEKDAĞI İLÇE - AHMET HİKMET ERDOĞAN

KIRŞEHİR/MUCUR İLÇE - FATİH YILDIRIM

KÜTAHYA/ALTINTAŞ İLÇE - HİKMET TUNÇ

KÜTAHYA/ASLANAPA İLÇE - GÖKHAN GÜREL

KÜTAHYA/ÇAVDARHİSAR İLÇE - HALİL İBRAHİM TOPBAŞ

KÜTAHYA/DOMANİÇ İLÇE - SAHVET ERTÜRK

KÜTAHYA/DUMLUPINAR İLÇE - YAVUZ KARAAYVAZ

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimle ilgili 3 il ve 52 ilçe belediye başkan adayını duyurmuştu.

İL

Elazığ - Murat Aygen

Isparta - Yusuf Ziya Günaydın

Kars - Ötügen Senger

Ankara/Ayaş - Mehmet Kirazdib

Antalya/Korkuteli - Sadık Önal

Denizli/Buldan - Mesut Sarıbaloğlu

Eskişehir/Alpu - Alpaslan Kokulu

İzmir/Çeşme - Esat Tanık

Kayseri/Bünyan - Selahattin Metin

Konya/Çumra - Fatih Demirci

Konya/Doğanhisar - Savaş Özdemir

Konya/Emirgazi - Nurişen Koçak

Trabzon/Beşikdüzü - Barış Öztürk

Afyonkarahisar/Sandıklı - Melek Yavuz

Afyonkarahisar/İhsaniye - Hamit Çakır

Aksaray/Ağaçören - Fevzi Yalman

Aksaray/Eskil - Niyazi Alçay

Aksaray/Gülağaç - Doğan Başbuğ

Aksaray/Güzelyurt - Sadullah Er

Aksaray/Ortaköy - Ahmet Koyuncu

Aksaray/Sarıyahşi - Doğan Mutlu

Aksaray/Sultanhanı - Fiyay Şanlı

Çankırı/Atkaracalar - Ali Rıza Küçükkutlu

Çankırı/Bayramören - Halil Muratoğlu

Çankırı/Çerkeş - Nurullah Öztürk

Çankırı/Eldivan - Alpaslan Aşlar

Çankırı/Kızılırmak - Erol Şentürk

Çankırı/Kurşunlu - Şerafettin Uslu

Çankırı/Korgun - Hasan Hüseyin Kozan

Çankırı/Orta - Ömer Bezcı

Çankırı/Şabanözü - Ahmet Gümüş

Çankırı/Yapraklı - Ömer Güngör

Erzincan/Otlukbeli - Yusuf Tektaş

Erzincan/Kemaliye - Mehmet Karaman

Erzincan/Kemah - Cevdet Bayram

Erzincan/Çayırlı - Oktay Efe

Erzincan/Üzümlü - Lütfü Yakut

Erzincan/Ilıç - Mehmet Elçi

Erzincan/Tercan - Mehmet Yılmaz

Gümüşhane/Kelkit - Birol Toğlu

Gümüşhane/Şiran - Mutlu Özel

Gümüşhane/Köse - Turgay Kesler

Gümüşhane/Torul - Evren Evrim Özdemir

Gümüşhane/Kürtün - Enver Şen

Kastamonu/Bozkurt - Bozkurt Ekeş

Kastamonu/Çatalzeytin - Ahmet Demir

Kastamonu/Devrekani - Kenan Öz

Kastamonu/Doğanyurt - Şerafettin Ortaç

Kastamonu/Hanönü - Metin Yamal

Kastamonu/İhsangazi - Hayati Sağlık

Kastamonu/İnebolu - Engin Uzuner

Kastamonu/Seydiler - Mehmet Erdoğan

Kastamonu/Şenpazar - Suat Saygın

Kastamonu/Taşköprü - Yıldıran Yüksel

Kastamonu/Tosya - Volkan Kavaklıgil