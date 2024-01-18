Mehmet Salih Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Ağrı AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

2024 yerel seçimleri öncesi Ağrı'da merak edilen AK Parti Belediye Başkan adayı hakkında araştırmalar arttı. İşte 31 Mart 2024 Ağrı AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ve YSK 2024 seçim takvimi...
2024 yerel seçimleri öncesi Ağrı'da merak edilen AK Parti Belediye Başkan adayı hakkında araştırmalar arttı. İşte 31 Mart 2024 Ağrı AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ve YSK 2024 seçim takvimi...
AK PARTİ AĞRI BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Ağrı Belediyesi başkan adayı Mehmet Salih Aydın oldu.
MEHMET SALİH AYDIN KİMDİR?
1977 yılında Ağrı'da doğdu.
Yüksek lisansını İbrahim Çeçen Üniversitesinde yaptı. 2006 - 2008 yıllarında Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Ağrı'da çeşitli
sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır.
Ağrı Barosu'na kayıtlı olup avukatlık mesleğini icra etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
MHP
YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.
Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.