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İzmir'de korkunç kaza! Otomobil, köprü korkuluklarına çarptı: 2 kişi öldü

Son dakika haberi! İzmir'in Tire ilçesinde Küçük Menderes Nehri üzerindeki köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 11:05 Güncelleme 18 Ocak 2024, 11:05
İzmir’de korkunç kaza! Otomobil, köprü korkuluklarına çarptı: 2 kişi öldü

Kaza, saat 03.30 sıralarında Tire-Bayındır kara yolu Küçük Menderes Nehri üzerindeki Hüseyin Ağa Köprüsü'nde meydana geldi. Tire'den Bayındır yönüne giden Poyraz Yılmaz (20), Ahmet Can Acar (18), Okan Acar (29), Salih Kaan Özaslan (20) ve Asil Can Duran'n (35) içinde bulunduğu 35 YAD 69 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki gençlerden bazıları, yola savruldu. Kazada Tire'de oto-yıkama servisi işleten Salih Kaan Özarslan ile reklam firması işleten Asil Can Duran hayatını kaybetti, diğer 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar sonrası Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Otomobili kimin kullandığı henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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