Kolay emeklilik vaadiyle para toplamıştı! O SGK uzmanı tutuklandı





E.A.'nın başta Buldan'a bağlı Alandız ve Kaşıkcı Mahalleleri olmak üzere Buldan ve Güney ilçelerinde yaşayan birçok kişiden 10 milyon TL'nin üzerinde para topladığı ve bazı mağdurların ise paralarını fazlasıyla geri iade ettiği öne sürüldü.

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