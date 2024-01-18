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Kolay emeklilik vaadiyle para toplamıştı! O SGK uzmanı tutuklandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde, EYT işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle mağdurlardan para aldığı iddia edilen SGK uzmanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 10:32 Güncelleme 18 Ocak 2024, 10:32
Kolay emeklilik vaadiyle para toplamıştı! O SGK uzmanı tutuklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde görevli SGK uzmanı E.A.'nın, EYT'den emekli olmak isteyen kişilerden işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle para aldığı iddia edilmişti.



Şikayetler üzerine E.A. hakkında adli ve idari soruşturma açılırken; müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde inceleme başlatıldı. Mağdur olduğunu iddia eden kişilerin şikayeti üzerine E.A., Güney İlçe Emniyet Amirliğine giderek ifade verdi.

BAZI MAĞDURLARIN PARALARINI FAZLASIYLA GERİ ÖDEDİ
Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Görevimin başındayım" diyen SGK uzmanı E.A., hakkındaki şikayetlerin artmasının ardından gözaltına alındı.

Devam eden idari soruşturma kapsamında görev yeri değiştirilen E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



E.A.'nın başta Buldan'a bağlı Alandız ve Kaşıkcı Mahalleleri olmak üzere Buldan ve Güney ilçelerinde yaşayan birçok kişiden 10 milyon TL'nin üzerinde para topladığı ve bazı mağdurların ise paralarını fazlasıyla geri iade ettiği öne sürüldü.

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