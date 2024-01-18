İhanet mesajı ortalığı karıştırdı! Sevgilisi çıldırdı! Genç kız seyir halindeki araçtan atladı

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLADI Abdurrahman Ö.'nün bu sözleri üzerine paniğe kapılıp korkan Hümeyra Ç., seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kendisini yola attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Hümeyra Ç., olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hümeyra Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





'TARTIŞTIK, 'SENİ ANNE VE BABANIN ÖNÜNE ATACAĞIM' DEDİM'

Polis, olayla ilgili Abdurrahman Ö.'yü gözaltına aldı. Abdurrahman Ö. ilk ifadesinde, Hümeyra Ç. ile 3 aydır birlikte olduğunu belirterek, "Cep telefonuna bir başka erkek tarafından gönderilen ve 'karım' diye hitap edilen mesajı gördüm. Tartıştık, 'Seni anne ve babanın önüne atacağım' dedim. Evlerine doğru giderken araçtan atladı" dediği öğrenildi.