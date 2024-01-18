Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları kim oldu?

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Afyon Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...
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AK PARTİ AFYON BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Afyon Belediyesi başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay oldu.
HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY KİMDİR?
1986 YILINDA AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE DOĞDU. İLK, ORTA VE LİSE ÖĞRENİMİNİ AFYONKARAHİSAR İLİNDE TAMAMLADI.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİ. ARDINDAN AFYONKARAHİSAR MALİ MÜŞAVİRLİK GÖREVİNİ İCRA ETMEYE BAŞLADI. HALEN MALİ MÜŞAVİRLİK YAPMAKTA OLUP AYNI ZAMANDA TİCARETLE UĞRAŞMAKTADIR.
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YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.
Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.