Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları kim oldu?

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Afyon Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi... AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek. 3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.