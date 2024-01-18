Ziya Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Adıyaman AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları kim oldu?

AK Parti Adıyaman Belediyesi başkan adayının kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2024 yerel seçimler takvimini yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi oldu.

AK PARTİ ADIYAMAN BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Adıyaman Belediyesi başkan adayı Ziya Polat oldu.

ZİYA POLAT KİMDİR?

1976 yılında Adıyaman'da doğdu.



İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Orman İşletme Şefliği ve daha sonra da Çevre ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Ağaçlandırma Şefliği, Orköy Şefliği ile Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ardından Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünde bölge müdür yardımcısı olarak görev aldı. 2013'ten 2019 yılına kadar Elazığ Orman Bölge Müdürü, 2019 yılında ise Sakarya Orman Bölge Müdürü olarak görevlendirildi.



Evli ve 3 çocuk babasıdır.

MHP

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.