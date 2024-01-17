Motokurye ölümünde yargılanan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu için verilen ceza belli oldu

İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un yargılandı davanın ilk ve karar duruşması tamamlandı.

Savcı, sanığın iki yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mahmud'u "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl hapse hükmetti.