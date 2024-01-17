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Motokurye ölümünde yargılanan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için verilen ceza belli oldu

Motokurye Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete arkadan çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hasan Şeyh Mahmud’un yargılandığı davada karar açıklandı. 2 yıl 6 aylık hapis cezası, 27 bin 300 TL’ye çevrildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
Motokurye ölümünde yargılanan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu için verilen ceza belli oldu

İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un yargılandı davanın ilk ve karar duruşması tamamlandı.

Savcı, sanığın iki yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mahmud'u "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl hapse hükmetti.

Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sonrasındaki davranışları ve cezanın fail üzerindeki olası etkisini dikkate alan mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesi gereğince indirim uygulayıp verilen cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme daha sonra sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı göz önünde bulundurulup sanığa verilen hapis cezasının 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

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