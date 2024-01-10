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Büyükçekmece'de tekel baskını! Kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul Büyükçekmece tekel bayisine otomobil ile gelen saldırganlarca otomatik silahla ateş açıldı. Tekel bayisine kurşun yağarken içeride çalışan bir kişi saldırıyı yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 14:34 Güncelleme 10 Ocak 2024, 14:39
Büyükçekmece’de tekel baskını! Kurşun yağmuruna tuttular

Büyükçekmece tekel bayisine otomobil ile gelen saldırganlarca otomatik silahla ateş açıldı.

Olay, 8 Ocak Pazartesi günü saat 00.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Saldırganlar plakası tespit edilemeyen siyah renkli bir otomobil ile tekel bayisinin önünde durdu.

OTOMATİK SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Yüzü maskeli saldırgan araçtan inerek otomatik silah ile tekel bayisine defalarca ateş açtı. Saldırı anında içerde bulunan iş yeri çalışanı K.Ç. kaçarak saklanmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 26 mermi sıkıldığı bunlardan 22 tanesinin dükkana isabet ettiği öğrenildi. Polis kaçan saldırganları arıyor. Bu arada aynı sokakta oturan Ramazan Tanık, "Gece silah sesleri duyuldu ardı ardına. Bir şarjör kadar boşaltıp gittiler" "dedi.

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