2024 MİLLİ PİYANGO yılbaşı çekilişi amorti ikramiyesi ne kadar çıkar, hangi rakamlara kaç TL kazandırır? Amorti ne demek, nasıl belirlenir?

Yılbaşı çekilişi sonrası birçok kişi tarafından merak edilen konulardan biri de "amorti" ikramiyesi oldu. İşte, Milli Piyango'da amorti hakkında araştırılan soruların yanıtları... AMORTİ NEDİR? Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.

AMORTİ KELİMESİ KÖKENİ Fransızca kökenli bir kelime olan 'amorti' ekonomi terimi olarak 'Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil' anlamına geliyor. Amorti piyangoda ise bilet değeri anlamını taşıyor. Yani satın almış olduğunuz piyango biletinize amorti çıktığı takdirde bilete ödediğiniz parayı geri alıyorsunuz. Yani bilete ödemiş olduğunuz parayı amorti etmiş oluyorsunuz.