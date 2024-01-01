Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri 2024? İşte ikramiye kazanan o numaralar...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2,3 rakamına göre kazanan numaralar araştırılıyor. Bu yıl büyük ikramiye 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira oldu. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango son 2 rakam ne kadar veriyor? İşte ikramiye kazanan o numaralar ve diğer detaylar.