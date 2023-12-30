Güvenlik güçleri tarafından sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip devam ediyor.
Güvenlik güçleri tarafından sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip devam ediyor.
Buna son örnek olarak, İstiklal Caddesi'nde sahte 1 dolar dağıtmalarıyla gündeme gelen "Fergio House" çetesi için düğmeye basıldı.
15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerin; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-26" Operasyonunda "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️… pic.twitter.com/ukQdmQjeb3— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023
Çok sayıda maskenin ele geçirildiği, swinger partileri ve müstehcen içerikleri ile bilinen gruba yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.
"19 ŞÜPHELİ YAKALANDI"
Bakan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-26" Operasyonunda "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı.
"15 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON"
Paylaşımın devamında şöyle denildi: Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan "KAFES-26" Operasyonu düzenlendi.
"2 BİN ADET SAHTE 100 DOLARLIK BANKNOTA EL KONULDU"
Operasyon kapsamında; Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların, organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.
"HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRANLARI ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız.
EVLERİNDE YOK YOK
Aynı zamanda operasyonun görüntülerininde paylaşılması üzerine çetenin evi dikkat çekti. Çok sayıda değişik figürlü maskelerin yanı sıra odaların düzeni dikkat çekti.
Sosyal medyada birçok kullanıcı ise çetenin "Eyes Wide Shut" filmini taklit ettiğini belirtti.
İSTİKLAL CADDESİNDE DOLAR SAÇMIŞLARDI
Geçtiğimiz günlerde gündem olan, İstiklal Caddesi'nde sosyal medya için çekilen videoda "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaşılan görüntülerin grup üyelerinin çektiği ortaya çıktı.
FERGİO HOUSE NEDİR?
Fergio House, X (Twitter) ve Instagram üzerinden paylaşım yapan ve biyografisinde "Keşfedilmeyi bekleyen gizemli bir dünyanın kapıları açılıyor. Lüks ve gizemli bir dünya sizleri bekliyor. +18 yaş sınırı var..." ifadeleri yer alan bir çeşit çete.
Aynı zamanda başta Onlyfans olmak üzere çeşitli sosyal medya hesaplarından ücretli abone olanlara özel paylaşımlar yaptığı biliniyor.
KİMLERDEN OLUŞUYOR?
"Fergio House" adlı grubun üyeleri genç kadın ve erkeklerden oluşuyor. Başta Büyükçekmece olmak üzere "malikâne" dedikleri evlerde bir araya geliyor ve özel partiler düzenliyorlar. Bu partilere katılanlar belli kurallara göre seçiliyor. "Fergio Bey" adını kullanan ve 'saygın' bir işinsanı olduğunu söyleyen biri tarafından yönetilen grup, kendini "şirket" veya "proje" olarak tarif ediyor. 'Onlyfans' isimli uygulama için de içerik üretiyorlar. Lüks markaların şubelerini kapatıp özel alışverişler yapıyorlar.
SOSYAL MEDYADA 100 BİNE YAKIN TAKİPÇİ
Instagram'da 100 bine yakın takipçileri var. Paylaştıkları "+18" videoların izlenme ve yorumlanma sayıları oldukça yüksek. Üyelerinin faaliyetlerinin tamamen "rızaya dayalı" olduğunu vurguluyorlar. Bir parti davetiyesinde "Lüks ve +18 hayatların yaşandığı bu merak uyandıran malikâneyi keşfettikçe kendinizi kaybedeceksiniz" yazıyor. Fergio Bey adlı kişi, grubun hesabında paylaşılan bir videoda kendini "normal hayatında saygı gören bir kişi" diye tarif ediyor.
SAPKIN GRUP LİDERİ KİM?
'Fergio Bey' kod adlı bir iş insanına ait olduğu iddia edilen villalarda özel partiler yapan grup üyeleri kimliklerini gizli tutuyor, maske takıyor. Sapkın bir tarikat görüntüsü veren ve sesini dijital olarak değiştiren yüzü maskeli grup lideri, 'proje' diye bahsettiği faaliyetleri hakkında şunları söylüyor: "Gerçek kimliğimle bilinirsem, burada yarattığım gizemli dünya atmosferini zedelemekten çekiniyorum. İnsanların gizli arzuları sadece tanınmadığı ortamlarda, tanımadığı insanlar arasında çıkıyor. Gizem yaratmamdaki sebep de bu. Çevredeki herkes bu projeyle uğraştığımı biliyor. Ancak beni hiçbir kimlikte tamamen yüzü açık göremeyeceksiniz. Zaten mesleğimde başarılıyım. Hiç mütevazı olamayacağım çünkü milyonluk projelere imza attım. Burada da oyuncularımın bütün masraflarını ben karşılıyorum. Bu proje maddi çıkarlar için değil eğlence amaçlı."
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medya hesabından sözde projelerini tanıtıp reklam yapan grup lideri ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı. "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan ve düzenlenen operasyon ile gözaltına alınanların Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay olduğu ortaya çıktı.
MİMAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
14 yıldır İstanbul'da yaşayan Ferhat Günay'ın mimar olduğu ortaya çıktı.
Günay, kendi ismiyle 2022'de bir dergiye verdiği röportajında 2015 yılından bu yana mimarlık yaptığını, Beyoğlu'nda 50'ye yakın tarihi eser statüsündeki binayı restore ettiğini anlatıyor.
Ferhat G.'nin anlattığına göre Kanada, Miami, Katar ve Erbil'de de üzerinde çalıştıkları projeler var.
Katar'da bir hastane projesi devam ederken Kuveyt'te de askeri bir proje aldıklarını söyleyen Ferhat G., firmalarının Erbil'de çok güçlü olduğunu da anlatıyor.
'HESABIN KİMLER TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİNİ BİLMİYORUM'
İfadesinde çalışanlarıyla beraber yaşadığını belirten Ferhat Günay, "Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir. Taksim'deki onlyfansçilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurt dışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum" dedi.
'VİDEOLARI PROFESYONEL KİŞİLER HAZIRLIYORDU'
Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını aktaran Günay, "Videoların çekildiği ev kardeşim Serhat Günay'ın sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlarda kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Günay kendisine gösterilen şüphelilerin hepsini ise teşhis ederek tanıdığını belirtti.
ÜNLÜ OTELLER
Daha önce yaptığı bir çok restorasyon projesiyle tanınan Ferhat Günay'ın ünlü oteller için de projeler hazırladığı saptandı. Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Ferhat Günay'ın yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA EV TURU
Yine şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olması amaçladıkları öğrenildi.
Görüntülerde evin her noktasının sosyal medyada tanıtım amacıyla gezdirildiği görülüyor. Evi gezen kişinin "biraz daha günah odası gibi duruyor" ifadeleriyle korktuğu anlar kameralara yansıdı.
Devam eden operasyon kapsamında İstanbul merkez olmak üzere Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 19 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'VATANA MİLLETE BAĞLIYIZ'
Öte yandan "Adnan Oktar" yapılanmasına benzetilen grup üyeleri, iddialara karşı şu açıklamayı yaptı: "Bizler de tıpkı sizler gibi vatanına bağlı, bu ülkenin saygın vatandaşlarıyız. Etkinliklerimiz katılımcıların rızası ve güvenliği en üst düzeyde tutularak yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tüm etkinlik ve içeriklerimiz +18 yaş uygulamasına tabidir. Kamuoyundan gelen eleştirilere açığız ve bu eleştirileri dikkate alıyoruz."
ÜNLÜ FİLMDEKİ GİBİ
Grup üyelerinin kimliklerini gizli tutup maskeler takarak malikânede özel partiler düzenlemesi, akıllara 90'lara damga vuran Stanley Kubrick'in "Eyes Wide Shut-Gözleri Tamamen Kapalı" filmini getirdi.
Benzer sahnelerin yer aldığı filmin başrollerinde o dönemde evli olan Tom Cruise ve Nicole Kidman rol almıştı.