Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? 2024 yılbaşı 400 TL ve 500 TL kazanan numaralar listesi!

31 Aralık gecesi düzenlenen Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinin sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde birçok kişinin katılım gösterdiği çekilişte, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Peki, 2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? 400 TL ve 500 TL kazanan numaralar listesi...