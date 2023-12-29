SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyede! İfadesi ortaya çıktı: "Tır kaza yapmış son anda gördüm"

Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine ayağı alçılı ve burnu bandajlı olduğu görülen sürücü, "Hatırlıyorum. Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım. Önde bir arabaya vurdum." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 15:41 Güncelleme 29 Aralık 2023, 15:41
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyede! İfadesi ortaya çıktı: Tır kaza yapmış son anda gördüm

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyeye sevk edildi.

Otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazaya ilişkin dün gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tırın ikinci şoförü O.K'nin Adapazarı Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine ayağı alçılı ve burnu bandajlı olduğu görülen sürücü, "Hatırlıyorum. Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım. Önde bir arabaya vurdum." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 61 kişi yaralanmıştı.

Kuzey Marmara Otoyolunda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

Korkunç kazadan yeni görüntüler!


Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

8'İ AĞIR 59 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

VALİ KARADENİZ'İN AÇIKLAMASI

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesimi Taşkısığı mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Katliam gibi kaza!

Tüm ekiplerin bölgede olduğunu dile getiren Karadeniz, "Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD, bu konuyla ilgili tüm ekipler burada. Yaralılar, 10 hastanede tedavi altında, 2'si Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde." dedi.

Karadeniz, hem olay yeri inceleme ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcısının da ekibiyle bölgede inceleme yaptığını belirterek, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıkça araçların kaldırılıp yolun trafiği açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini ve otoyolda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunan Uraloğlu, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu Kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

KAZA NEDENİYLE PROGRAMINI ERTELEDİ

Uraloğlu, sürücülerden de yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, kaza nedeniyle, bugün saat 11.00'de gerçekleştirilmesi planlanan, "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"ni de erteledi.




A Haber canlı yayınına bağlanan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kazanın saat 04.44 civarında olduğunu bildirdi.

Yüce, "Kaza yoğun sis nedeniyle gerçekleşti. Tıra arkadan bir taksi vuruyor ardından otobüsler kazaya karışıyor. Yaralı sayımız 57'ye yükseldi. 1 ağır yaralı var." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Tarih belli oldu! Yeni KKM hesabı açılamayacak
İYİ Parti ile CHP arasında aday savaşı! Meral Akşener Mansur Yavaş’ı sağ kolundan vuracak! İYİ Parti’nin Ankara adayı Servet Avcı mı?
Muud’una Göre Özgürce Müzik
SON DAKİKA