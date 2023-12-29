Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyede! İfadesi ortaya çıktı: "Tır kaza yapmış son anda gördüm"

Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak." ifadelerini kullandı.

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ



Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7'si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Kaza ile… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 28, 2023



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.