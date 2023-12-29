Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyede! İfadesi ortaya çıktı: "Tır kaza yapmış son anda gördüm"

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 61 kişi yaralanmıştı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.
Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.
8'İ AĞIR 59 KİŞİ YARALANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
VALİ KARADENİZ'İN AÇIKLAMASI
Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesimi Taşkısığı mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Tüm ekiplerin bölgede olduğunu dile getiren Karadeniz, "Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD, bu konuyla ilgili tüm ekipler burada. Yaralılar, 10 hastanede tedavi altında, 2'si Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde." dedi.
Karadeniz, hem olay yeri inceleme ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcısının da ekibiyle bölgede inceleme yaptığını belirterek, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıkça araçların kaldırılıp yolun trafiği açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.