It's a Wonderful Life (Harika Bir Hayat) - 1946 Klasikleşmiş bir yılbaşı filmi olan "Harika Bir Hayat", hayatının anlamını sorgulayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Duygusal bir yolculuk ve umut dolu bir film.

Frozen (Karlar Ülkesi) - 2013

Eğer animasyon seven bir grupla izlemek istiyorsanız, "Karlar Ülkesi" tam size göre. Büyülü bir atmosferde geçen bu film, müzikleri ve eğlenceli karakterleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

EVDE TEK BAŞINA

Her ne kadar eski bir yapım olsa da Evde Tek Başına yılbaşı gecelerinin artık klasikleşmiş filmlerinin başında gelir. Evde çocuklarla izleyebileceğiniz ve anıları tazeleyebileceğiniz film, yılbaşı gecesinde kahkaha dolu eğlenceli dakikalar yaşamanızı sağlayacak.