Filmseverler, bu özel gecede sevdikleriyle bir araya gelip izleyecekleri filmleri seçerken, duygusal ve komik anlara eşlik edecekler. İşte yılbaşı gecesine özel film önerileri...
Filmseverler, bu özel gecede sevdikleriyle bir araya gelip izleyecekleri filmleri seçerken, duygusal ve komik anlara eşlik edecekler. İşte yılbaşı gecesine özel film önerileri...
Love Actually (Aşk Her Yerde) - 2003
Romantik komedi türündeki bu film, farklı karakterlerin bir araya gelerek yaşadıkları aşk hikayelerini anlatıyor. Yılbaşı temasının bolca işlendiği bu film, duygusal bir atmosfer sunuyor.
Home Alone (Evde Tek Başına) - 1990
Eğlenceli ve komik bir seçenek arıyorsanız, "Evde Tek Başına" tam size göre! Noel atmosferi içinde geçen bu klasik film, aile bağlarını ve komik maceraları konu alıyor.
The Holiday (Tatil) - 2006
İki kadının hayatlarını değiştirmek üzere yaptığı ev değişimini konu alan bu romantik komedi, yılbaşı atmosferini sıcak bir şekilde sunuyor. Kate Winslet ve Cameron Diaz'ın performanslarıyla keyifli bir film.
It's a Wonderful Life (Harika Bir Hayat) - 1946
Klasikleşmiş bir yılbaşı filmi olan "Harika Bir Hayat", hayatının anlamını sorgulayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Duygusal bir yolculuk ve umut dolu bir film.
Frozen (Karlar Ülkesi) - 2013
Eğer animasyon seven bir grupla izlemek istiyorsanız, "Karlar Ülkesi" tam size göre. Büyülü bir atmosferde geçen bu film, müzikleri ve eğlenceli karakterleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.
EVDE TEK BAŞINA
Her ne kadar eski bir yapım olsa da Evde Tek Başına yılbaşı gecelerinin artık klasikleşmiş filmlerinin başında gelir. Evde çocuklarla izleyebileceğiniz ve anıları tazeleyebileceğiniz film, yılbaşı gecesinde kahkaha dolu eğlenceli dakikalar yaşamanızı sağlayacak.
YENİ YIL- NOEL
Klasikleşmiş filmlerden biri de Yeni Yıl- Noel'dir. 2004 yapımı dram komedi türündeki film, New York'ta Noel arifesinde yalnız ve dul bir yayıncı olan Rose Collins'in, annesinin Alzheimer hastalığının iyiye gitmesi için bir mucizeye ihtiyaç duymasının ardından yaşadığı aşk hikayesini konu almaktadır.
NOEL'DE EVDE OLACAĞIM (HOME FOR CHRİSTMAS)
Netflix'ten izyelebileceğiniz Noel'de Evde Olacağım filmi romantik komedi türündeki dizilerden biri. 2. sezonuyla yayında olan Home for Christmas'ta İlişki durumu hakkındaki bitmek bilmeyen yorumlardan bıkan müzmin bekâr Johanne, Noel'de eve götürecek bir erkek arkadaş bulmak için 24 günlük bir ava çıkar.
HARRY POTTER
Büyücülük Dünyası'nın film kolunu başlatan "Harry Potter ve Felsefe Taşı" Kasım 2001'de vizyona girmişti. Klasikleşmiş fantastik film serisi dijital platform Blutv'de yeniden yayınlanarak yılbaşı gecesi Harry Potter hayranlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.
DON'T LOOK UP
Başarılı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği film, Türkiye'nin en çok izlenen film listesinde de bir numarada yer alıyor. Netflix'te izleyicisiyle buluşan Don't Look Up filminde, iki astronomun nefes kesen hikayesi konu alınıyor.