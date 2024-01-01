Bugün Pazartesi berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kaça kadar açık? 1 OCAK 2024 BERBERLER AÇIK MI?

1 Ocak resmi tatil dolayısıyla Pazartesi günü okullar, kamu kuruluşları ve bankalar açık olmayacak. Berbere gitmek isteyenler de internet arama motorlarında 'Bugün berberler açık mı? 1 Ocak'ta berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kaça kadar açık?' sorularına yanıt arıyor. İşte bilgiler.

1 OCAK BERBERLER AÇIK MI? 1 Ocak'ta berberlerin açık olup olmayacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Gitmek isteyeceğiniz berber ya da kuaförü arayarak bilgi alabilirsiniz.