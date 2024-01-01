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Bugün Pazartesi berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kaça kadar açık? 1 OCAK 2024 BERBERLER AÇIK MI?

Bugün berberler açık mı? 1 Ocak'ta berberler, güzellik merkezleri, kuaförler kaça kadar açık? soruları, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 1 Ocak'ta kapalı ve açık olacak yerler listesi.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:32 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:33
Bugün Pazartesi berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kaça kadar açık? 1 OCAK 2024 BERBERLER AÇIK MI?

1 Ocak resmi tatil dolayısıyla Pazartesi günü okullar, kamu kuruluşları ve bankalar açık olmayacak. Berbere gitmek isteyenler de internet arama motorlarında 'Bugün berberler açık mı? 1 Ocak'ta berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kaça kadar açık?' sorularına yanıt arıyor. İşte bilgiler.

1 OCAK BERBERLER AÇIK MI?

1 Ocak'ta berberlerin açık olup olmayacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Gitmek isteyeceğiniz berber ya da kuaförü arayarak bilgi alabilirsiniz.

1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle eczaneler (nöbetçi eczaneler hariç), bankalar, okullar kapalı olacak.

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