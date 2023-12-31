Havuç tarator nasıl yapılır? Yılbaşı için en kolay havuç tarator tarifi! Lezzetli ve pratik havuç tarator püf noktaları...

Yılbaşı sofralarınıza renk ve lezzet katacak olan bu havuç tarator tarifi , misafirlerinizin beğenisini kazanacak.İşte yılbaşı gecesinin favorisi kolay havuç tarator tarifi...

YAPILIŞI:

Havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soyun. Rendeye benzer bir aparatla rendeleyerek ince çubuklar elde edin.

Rendelenmiş havuçları tuz ekleyerek ovun ve suyunu salmasını sağlayın. Ardından fazla suyunu sıkarak havuçları servis tabağına alın.

Süzme yoğurdu bir kaba alın. İnce doğranmış sarımsakları ekleyip karıştırın. Yoğurdun içine yarım limonun suyunu sıkarak ekleyin.

Zeytinyağını da ilave edip karışımı güzelce çırpın. Hazırladığınız yoğurtlu karışımı rendelenmiş havuçların üzerine dökün.

Ceviz içlerini iri parçalar halinde doğrayarak havuç taratorun üzerine serpiştirin.

Tuz ve karabiberi ekleyip karışımı homojen hale getirin.

Taratorunuzu buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.

Soğuyan havuç taratoru, dilimlenmiş ekmek veya krakerlerle birlikte servis edebilirsiniz.