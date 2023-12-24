Yılbaşına geri sayım! İndirim avantajı başladı

Yıl sonu ile birlikte birçok sektör hareketlenirken markalar da indirim kampanyalarıyla çeşitli avantajlar sunuyor. Hem hazır giyim de hem de hediyelik eşya, kuyu m gibi sektörlerde yıl sonu indirimleri sunuluyor. Firmalar ürün ve hizmetlerine yüzde 70'lere varan indirimler sunarken kimi firmalar da taksit kampanyaları düzenliyor.

SEZON ÜRÜNLERİ REVAÇTA

Gerek kışlık ürünlerini almak isteyen gerekse yılbaşı için alışveriş yapacak ve hediye alacak vatandaşlar bu indirim kampanyalarından yararlanacaklar. Özellikle yılın son haftasında kampanyaların hızlanacağını belirten sektör temsilcileri, vatandaşların ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlardan karşılayabileceğini, bir yandan da ekonomide önemli bir canlılık yaşanacağını belirttiler.



Sektör temsilcileri indirim oranlarının yüzde 50'den başladığını belirterek, "İhtiyaçları olan vatandaşlar için ya da yeni yıl için hediye arayışında olanlar için bu kaçırılmaz bir fırsat olacak. Yeni yılda yeni fiyatlar gelebilir" uyarısında bulundular.