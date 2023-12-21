İçi yumuşacık dışı çıtır ağızda dağılan patates kızartması tarifi! Denemeyen bin pişman oluyor

Çıtır patates kızartması için ilk adım doğru patatesi seçmektir. Sert ve nişastalı patatesler en idealidir. Seçerken, patateslerin kabuğunda çürüme veya yumuşama olup olmadığına dikkat edin.

Patates leri yaklaşık 1 cm kalınlığında ve eşit büyüklükte dilimlemek, pişirme süresinde eşitlik sağlar ve her dilimin mükemmel kızarmasına olanak tanır.

Suyla Bekletme: Nişastadan Arındırma

Dilimlenen patatesleri bir saat kadar su içinde bekletmek, içindeki fazla nişastanın çıkmasını sağlar ve daha çıtır bir yapı elde etmenize yardımcı olur.

Kurulama İşlemi: Çıtırlığın Anahtarı

Su içinde bekletilen patatesleri iyice süzüp, kağıt havlu ile kurulayın. Bu adım, kızartma esnasında suyun buharlaşmasını önleyerek patateslerin daha çıtır olmasını sağlar.