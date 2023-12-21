İzmir’de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı

SÜRÜCÜ BELGESİ ALINDI
Hakim, sanığın geçmişi, sabıka durumu, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında cezasının ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine ve para cezasına çevrilmesine yer olmadığına da hükmetti. Akça'nın 1 yıl 8 ay boyunca sürücü belgesinin geri alınmasına da karar verildi.
BİR SÜRE BOYUNCA KOŞTU...
Mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda Akça'nın otopark içi yolda durakladığı, bu sırada aracın sağ ön yolcu koltuğundaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın araçtan indiği belirtildi.
Daha sonra Akça'nın, Eymen indikten sonra aracın ön kapısını kapatıp, harekete geçtiği, aracın sağ tarafındaki kapı koluna tutunur şekilde olay tarihinde 8 yaşında olan Kutsal'ın, araca yakın olacak şekilde koşar vaziyette sürücünün gitmemesi için bir müddet koştuğuna vurgu yapıldı.
Eymen'in sağ dikiz aynasından şoför tarafından rahatlıkla görülebileceği, sağ ayna hizasından koştuğunun sabit olduğunun altı çizildi. Olayın devamında Eymen'in yolda bulunan ve araçların hız kesici tümseği olarak kullanılan yoldaki çıkıntıya takılarak dengesini kaybettiği ve aracın altında kaldığı kararda yer aldı.
'ASLİ' KUSURLU OLDUĞU VURGULANDI
Akça'nın araç kullandığı sırada usul ve kaidelere riayet etmede gerekli dikkat ve özeni göstermediği, alınan raporlar ve keşif raporları neticesinde 'asli' derecede kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı. Eymen'in sağ ön kapıyı açmasının sanık tarafından görülmesine rağmen kapıyı kapatarak yola devam etmesi ve yine sağ dikiz aynasından kapı koluna tutunarak bir müddet koşan yeğenini görmesine rağmen araçla ilerlediği kararda yer aldı. Meydana gelen olayda Akça'nın her ne kadar çocuğun ölümünü istemese de gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtildi. Sanığın, Eymen'in halası olması, olay sonrası kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu gerekçesiyle de cezasında indirim yapıldığı kararda yer aldı.