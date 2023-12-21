İzmir’de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı



'ASLİ' KUSURLU OLDUĞU VURGULANDI

Akça'nın araç kullandığı sırada usul ve kaidelere riayet etmede gerekli dikkat ve özeni göstermediği, alınan raporlar ve keşif raporları neticesinde 'asli' derecede kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı. Eymen'in sağ ön kapıyı açmasının sanık tarafından görülmesine rağmen kapıyı kapatarak yola devam etmesi ve yine sağ dikiz aynasından kapı koluna tutunarak bir müddet koşan yeğenini görmesine rağmen araçla ilerlediği kararda yer aldı. Meydana gelen olayda Akça'nın her ne kadar çocuğun ölümünü istemese de gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtildi. Sanığın, Eymen'in halası olması, olay sonrası kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu gerekçesiyle de cezasında indirim yapıldığı kararda yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN