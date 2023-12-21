Babasını öldürüp sobada yaktı! Cesede ait parçalar evden poşetle çıkarıldı

CESEDİ SOBANIN İÇİNDE YANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci'nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı.