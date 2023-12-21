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Babasını öldürüp sobada yaktı! Cesede ait parçalar evden poşetle çıkarıldı

Çankırı'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs, babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 10:29 Güncelleme 21 Aralık 2023, 10:40
Babasını öldürüp sobada yaktı! Cesede ait parçalar evden poşetle çıkarıldı
Akşam saatlerinde Çankırı'dan gelen haber duyanların dehşete düşürdü.

Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci, babası Hasan Demirci'yi öldürdü. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CESEDİ SOBANIN İÇİNDE YANMIŞ HALDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci'nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı.

Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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