Ev hanımlarının büyük hatası! Küflenmesin diye buzdolabına koyuyorsunuz ama...

🍯BAL: Bal buzdolabında kristalleşebilir ve koyulaşabilir. Balı oda sıcaklığında ve sıkıca kapatılmış bir kapta saklamak daha uygundur. ☕ KAHVE: Kahve için en iyi saklama yöntemi kuru ve serin bir ortamda ağzı kapalı olarak saklamaktır. Buzdolabında kahve tadını ve kokusunu kaybedebilir.

🧄 SARIMSAK: Buzdolabında sarımsak saklamak küflenmesine ve yapısının bozulmasına neden olabilir. Sarımsakları serin ve kuru bir yerde saklamak daha iyidir. 🍞 EKMEK: Ekmek buzdolabında nemlenir ve küflenme riski artar. En iyi saklama yöntemi serin ve kuru bir ortamda ekmekleri tutmaktır.