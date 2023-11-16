Asla filizlenmeyecek ve yumuşamayacak! Kışlık patates ve soğan saklama yöntemi! 7-8 ay boyunca taptaze bırakan yöntem

Kış ayları geldiğinde, sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında bulunan patates ve soğanları uzun süre taze tutmak, evde uygulanan basit yöntemlerle mümkün! Kışlık patates ve soğanları çuvallarla aldıysanız bu şekilde saklayarak ilk günkü gibi taze kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte, kışlık patates ve soğanlarınızı taze ve sağlıklı bir şekilde muhafaza etmenin haber detayları...

ELMA ÇÖZÜMÜ: FİLİZLENMEYE SON! Patates ve soğanları saklarken aralarına elma koymak, yapılan araştırmalara göre en etkili çözümlerden biri. Elma, içerdiği özel maddeler sayesinde patatesin ve soğanın filizlenmesini önler. Bu nedenle, alışverişinizi yaparken bir miktar elma da eklemeyi unutmayın!