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3 yöntemden biri mutlaka etki edecek! Petekleriniz 10 dakikada soba gibi cayır cayır yanacak!

Kış aylarında yaşanan soğuk hava, ev sahiplerini ısınma sistemlerini etkili bir şekilde kullanmaya yönlendiriyor. Ancak, bazen kalorifer peteği sorunları nedeniyle istenilen sıcaklık elde edilemeyebilir. Birçok kişinin yaşadığı bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Evinizin sıcacık olmasını sağlayacak yöntemleri sizler için derledik. İşte isınmayan kalorifer peteği sorunlarına karşı 3 etkili çözüm yolu...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 22:23 Güncelleme 21 Aralık 2023, 22:24
3 yöntemden biri mutlaka etki edecek! Petekleriniz 10 dakikada soba gibi cayır cayır yanacak!

Kış mevsimi geldiğinde ısınma sistemlerinde karşılaşılan sorunlar, ev sahipleri için rahatsız edici olabilir. Özellikle kalorifer peteklerinin ısınmaması veya kombi çalışmasına rağmen istenilen sıcaklığa ulaşılamaması, birçok evde karşılaşılan sorunlardan biridir. Bu sorunlara karşı alınabilecek adımları sizin için derledik.

KALORİFERLERİNİZ ISINMIYORSA DİKKAT!

Ne yaparsanız yapın eviniz bir türlü ısınmıyorsa bu duruma peteklerinizde yaşanan bu problemler sebebiyet veriyor olabilir.

HAVA TAHLİYESİ

🔧 İlk olarak, peteği boşaltmak için uygun bir anahtar veya tornavida temin edilmelidir.
🔩 Isıtıcı göbeğinin sol üst kısmında bulunan Purger vidası, bir tornavida veya Purger anahtarı kullanılarak nazikçe gevşetilmelidir.
💦 Gevşetme işlemi sırasında su sıçramasını önlemek için altına bir su kabı yerleştirilmelidir.

🔄 Peteğin içinden tamamen su çıkana kadar hava tahliye edilmelidir.
🔐 Son olarak, havalandırma vidası sıkıca kapatılarak işlem tamamlanmalıdır.

PETEKLERİNİN ISISINI ARTIRMA

🌡️ Kombi ayarlarını artırarak ve petek reglaj ayarlarını kontrol ederek sıcaklığı yükseltebilirsiniz.
⚙️ Birden fazla peteği aynı anda çalıştırarak ısı dağılımını artırabilirsiniz.
🏡 Evde yalıtım malzemeleri kullanarak enerji kaybını önleyebilir ve peteklerin verimini artırabilirsiniz.

PETEK EMİZLİĞİ

🧼 Temiz petekler daha az enerji tüketir ve daha iyi ısıtma sağlar.
💦 Tesisatın düzenli temizliği, %30'a varan tasarruf sağlayabilir.
🔄 Temiz petekler ve tesisat daha uzun ömürlüdür ve daha sağlıklı çalışır.

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