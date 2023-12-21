3 yöntemden biri mutlaka etki edecek! Petekleriniz 10 dakikada soba gibi cayır cayır yanacak!

🔄 Peteğin içinden tamamen su çıkana kadar hava tahliye edilmelidir.
🔐 Son olarak, havalandırma vidası sıkıca kapatılarak işlem tamamlanmalıdır.
PETEKLERİNİN ISISINI ARTIRMA
🌡️ Kombi ayarlarını artırarak ve petek reglaj ayarlarını kontrol ederek sıcaklığı yükseltebilirsiniz.
⚙️ Birden fazla peteği aynı anda çalıştırarak ısı dağılımını artırabilirsiniz.
🏡 Evde yalıtım malzemeleri kullanarak enerji kaybını önleyebilir ve peteklerin verimini artırabilirsiniz.
PETEK EMİZLİĞİ
🧼 Temiz petekler daha az enerji tüketir ve daha iyi ısıtma sağlar.
💦 Tesisatın düzenli temizliği, %30'a varan tasarruf sağlayabilir.
🔄 Temiz petekler ve tesisat daha uzun ömürlüdür ve daha sağlıklı çalışır.