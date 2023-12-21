3 yöntemden biri mutlaka etki edecek! Petekleriniz 10 dakikada soba gibi cayır cayır yanacak!

Kış mevsimi geldiğinde ısınma sistemlerinde karşılaşılan sorunlar, ev sahipleri için rahatsız edici olabilir. Özellikle kalorifer peteklerinin ısınmaması veya kombi çalışmasına rağmen istenilen sıcaklığa ulaşılamaması, birçok evde karşılaşılan sorunlardan biridir. Bu sorunlara karşı alınabilecek adımları sizin için derledik.

KALORİFERLERİNİZ ISINMIYORSA DİKKAT! Ne yaparsanız yapın eviniz bir türlü ısınmıyorsa bu duruma peteklerinizde yaşanan bu problemler sebebiyet veriyor olabilir.