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Ankara'da yine başıboş köpek saldırısı! Kaldırımda yürüyeni bile ısırıyorlar

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir genç, kaldırımda yürüdüğü esnada köpek saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 08:56 Güncelleme 22 Aralık 2023, 09:42
Ankara’da yine başıboş köpek saldırısı! Kaldırımda yürüyeni bile ısırıyorlar

Olay, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İsmet Can Özmen isimli bir genç kaldırımda yürüdüğü esnada yanından geçen başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Şahsı, sol ayağından hafif ısıran köpek olay yerinden uzaklaşırken, saldırının ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne giden İsmet Can Özmen, saldırgan köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı gerekli sağlık müdahalelerinin yapılmasının ardından hastaneden ayrıldı.

Kaldırımda yürüyeni bile ısırıyorlar

Geçtiğimiz günlerde de Ankara Keçiören'de okuldan dönen minik Tunahan, başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğramış, günlerce yoğun bakımda kalmıştı.

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