Tüm kir ve toksin vücudunuzdan resmen dökülecek: Karaciğeri, bağırsakları 3 günde temizleyin!

Zerdeçalı taze olarak kullanacaksanız rendeleyin veya toz zerdeçalı hazırlayın. Zencefili temizleyin ve rendeleyin. Limonu iyice yıkayın ve dilimleyin.

Naneleri yıkayın. Bir litre suyu kaynatın. Kaynar suyu bir kaba alın ve içine sarımsak, yeşil elma, zerdeçal, zencefil, limon dilimleri ve naneleri ekleyin. Tahta bir kaşıkla karışımı karıştırın.

İçeceği her gün taze olarak hazırlayın ve özellikle sabahları aç karnına için.

Hamile ve emziren bayanlar, alerjisi olanlar, hasta veya ilaç kullananlar mutlaka önce doktorlarına danışmalıdır.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.