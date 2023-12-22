Adana’da akılalmaz olay! İntihar etmek için EYP hazırlamış!

Olay, 20 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi eski adliye önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. torpilden boşalttığı barutu pet şişeye boşaltıp EYP yapıp etkisini artırmak için de içine bilyeleri koydu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D., yaptığı EYP ile eski adliye binası önüne geldi.