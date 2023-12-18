SON DAKİKA | Dilan Polat ‘Şampiyonlar Ligi’ demişti! Savcılık talep etti: 13 fenomen ifade verecek

Son dakika haberi... Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sonrasında, paylaşımlarıyla dikkat çeken ve aynı sofrada poz verdikleri ortaya çıkan fenomenler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Son dakika haberi... Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sonrasında, paylaşımlarıyla dikkat çeken ve aynı sofrada poz verdikleri ortaya çıkan fenomenler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un tüm mal varlıklarına el konulması talep edildi.
Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği şüphelilerin malvarlığı değerlerine el konulmasına karar verdi.
EYLÜL ÖZTÜRK PEŞ PEŞE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası da gündeme bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği de öğrenilmişti. Uzun bir süre iddialar karşısında sessizliğini koruyan Eylül Öztürk'ten kısa süre içerisinde bir açıklama gelmişti. Eylül Öztürk, önce "Açıklama yapsam kale alacak mısınız ki?" diyerek sitem etmişti.
13 ŞÜPHELİ EMNİYETE İFADE VE MAL VARLIĞI BEYANI VERECEK
Bugün ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
EYLÜL ÖZTÜRK DAHİL
Savcılık, dosyada şüpheli olan fenomenler Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit. Mervenur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz ve Tuğba Demirhan'ın gözaltı işlemi uygulanmadan ifadelerinin alınması ve mal varlıklarına ilişkim bilgi ve belgeleri sunmaları için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı.
TAYYARGİLLER REDDETMİŞTİ
Öte yandan Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz'de soruşturmaya dahil edilmişti.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına da el konuldu.
'HABERLER ASILSIZ' DEMİŞTİ
Tüm olaylar sonrası Tayyargiller çiftine çevrilmişken konu ile ilgili ilk açıklama Özlem Öz'den gelmişti. Açıklama esnasında fazlasıyla rahat halleri gözlerden kaçmayan Özlem Öz, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler. Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim."
RAHATLIĞI DİLAN POLAT'I HATIRLATTI
Aynı zamanda bir takipçisinin mesajını alıntılayarak 'İnanın doğruluğuna inandığım bir haber olursa burada sizlere açıklama yapacağım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız.' cevabı veren Özlem Öz'ün bu hareketleri tutuklanmadan önceki açıklamalar yapan Dilan Polat'ı anımsatmıştı.
İŞTE İFADESİ ALINACAK O KİŞİLER
EYLÜL ÖZTÜRK ÖZKAN
FEYZANUR BAŞAR
İLEYDA TOPAL, TOLUNAY TOPAL
İLKE ELAGÖZ
KADİR YİĞİT
MERVE NUR KORKUT, YAVUZ SELİM KORKUT
MUHAMMED OĞUZ BAŞAR
TUĞBA DEMİR