Eylül Öztürk Photoshop kurbanı oldu! Aylık gelirini tabloyla paylaşmıştı ama atladığı o detay her şeyi ifşa etti...

Bir anda servet sahibi olan, ardı arkası kesilmeyen lüks paylaşımlarla da değirmenlerinin suyunun nereden geldiğini merak ettiren Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Soruşturma kapsamında güzellik merkezleri açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk, panikleyerek YouTube kanalına çektiği 40 dakikalık video ile aylık gelirini açıklamıştı. Videoda yayınladığı tabloda yakalanan bir detay, photoshop iddialarını beraberinde getirdi. İşte sosyal medyada 'Eylül Öztürk ifşalandın' dedirten o fotoğraf...