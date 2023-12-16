Ihlamur demlerken herkesin yaptığı korkunç hata! Bu durum tüm faydasını yok ediyor

Ihlamur, soğuk algınlığı, öksürük ve solunum yolları problemleriyle mücadelede doğal bir ilaç olarak bilinir. Ancak, ıhlamur çayı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar var. İşte o püf noktalar...
Ihlamur, soğuk algınlığı, öksürük ve solunum yolları problemleriyle mücadelede doğal bir ilaç olarak bilinir. Ancak, ıhlamur çayı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar var. İşte o püf noktalar...
IHLAMUR ÇAYI İÇİN DOĞRU DEMLEME YÖNTEMİ
SUYU IHLAMURDAN AYRI OLARAK KAYNATIN
Ihlamur çayını hazırlarken, suyu önceden kaynatıp daha sonra ıhlamur eklemek, bitkinin içerdiği değerli maddelerin korunmasına yardımcı olur. Direkt olarak ıhlamurun kaynatılması, bu değerli maddelerin kaybolmasına neden olabilir.
KAYNAYAN SUYU OCAKTAN ALIN VE IHLAMURU EKLEYİN
Suyu kaynattıktan sonra, ocaktan alın ve demliği hazırlayın. Ardından ıhlamuru ekleyin ve demliğin kapağını kapatın. Bu aşamada ıhlamurun özlerinin sıvıya geçmesine izin vermek önemlidir.
DEMLİĞİN KAPAĞINI KAPATARAK 10 DAKİKA DEMLEMEYE BIRAKIN
Ihlamur, demliğin içinde 10 dakika boyunca demlemeye bırakılmalıdır. Bu süre, bitkinin özlerinin çaya geçmesine ve maksimum faydanın elde edilmesine yardımcı olur. Kapağın kapalı olması, bu süreçte buharın kaçmasını engeller.
NEDEN IHLAMURU UZUN SÜRE KAYNATMAMALIYIZ?
Ihlamuru uzun süre kaynattığımızda, içindeki maddeler dönüşüme uğrayabilir ve beklenen sağlık etkilerini göremeyebiliriz. Renk değişiklikleri, ıhlamurun içeriğindeki değerli bileşenlerin kaybını işaret edebilir. Bu nedenle, ıhlamurun doğru şekilde demlenmesi, şifalı özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için önemlidir.