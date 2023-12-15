Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında 7.seçildi! Karadenizliler lahana çorbasını 'yedirmedi' : "Salyangoz, solucan yiyince iyi oluyor"

TasteAtlas tarafından 2023 Dünya'nın en kötü 100 yemeği açıklandı. Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Kara Lahana Çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı. En kötü yemekler arasında seçilen Kara Lahana Çorbası Rizeliler tarafından tepkiyle karşılandı. İşte o tepkiler...