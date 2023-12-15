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Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında 7.seçildi! Karadenizliler lahana çorbasını 'yedirmedi' : "Salyangoz, solucan yiyince iyi oluyor"

TasteAtlas tarafından 2023 Dünya'nın en kötü 100 yemeği açıklandı. Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Kara Lahana Çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı. En kötü yemekler arasında seçilen Kara Lahana Çorbası Rizeliler tarafından tepkiyle karşılandı. İşte o tepkiler...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 16:24 Güncelleme 15 Aralık 2023, 16:31
Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında 7.seçildi! Karadenizliler lahana çorbasını ’yedirmedi’ : Salyangoz, solucan yiyince iyi oluyor 1

Dünyaca ünlü bir yemek sitesi, dünyanın en kötü 100 yemeğini açıkladı.

Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında 7.seçildi! Karadenizliler lahana çorbasını ’yedirmedi’ : Salyangoz, solucan yiyince iyi oluyor 2

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan kara lahana Çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı.

Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında 7.seçildi! Karadenizliler lahana çorbasını ’yedirmedi’ : Salyangoz, solucan yiyince iyi oluyor 3

Ancak bu karar, Rizeliler tarafından tepkiyle karşılandı.

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