Güzellik salonları bunu duymanızı istemiyor: Lazerden bile daha etkili doğal yöntem!

CEVİZ KABUĞU İLE TÜY DÖKME: Ceviz kabuklarının, zerdeçal ve papaya gibi doğal maddelerle birleştirilerek tüy dökme üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor. Hazırlanan karışımın istenmeyen tüylerden kurtulmaya yardımcı olduğu söyleniyor.

LAZER EPİLASYONUN GÜCÜ: Lazer epilasyonun koyu renkli kıl foliküllerini parçalayarak yeni tüy oluşumunu engellediği ve diğer geleneksel yöntemlerden daha etkili sonuçlar sunuyor.

HAMAM OTU İLE DOĞAL TÜY DÖKME: Hamam otu kullanmanın fiyat performans açısından en uygun ve doğal yöntem olduğu belirtiliyor. Hamam otu tozu, kılları temizleyerek can yakmadan tüyleri ortadan kaldırır.