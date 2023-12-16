İstanbul’u sağanak yağış vurdu! Araçlar yollarda mahsur kaldı | İETT otobüsünü su bastı: Yolcular ayakta durmakta zorlandı

Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi.

Eşi ve çocuğuyla suda mahsur kalan bir sürücü, suyun çekilmesiyle yoluna devam ederken, 2 araç ise su nedeniyle yolda kaldı.

Küçükçekmece 'de ise seyir halinde olan içi yolcu dolu bir İETT otobüsünü su bastı.

YOLCULAR AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Yolcuların ayakta dahi durmakta zorlandığı ve yolculuğun çilede döndüğü o anlar yine otobüs içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DEMİRLERE TUTUNARAK YOLCULUK YAPMAK ZORUNDA KALDILAR

Görüntülerde otobüsün içerisinde su nedeniyle yolcuların dizlerini koltukların üzerine koyduğu, bazı yolcuların ise demirlere tutunarak yolculuk yapmak zorunda kaldığı görüldü.