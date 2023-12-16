İstanbul’u sağanak yağış vurdu! Araçlar yollarda mahsur kaldı | İETT otobüsünü su bastı: Yolcular ayakta durmakta zorlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından günler öncesinden yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İBB önlemlerinde yine sınıfta kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından günler öncesinden yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İBB önlemlerinde yine sınıfta kaldı.
İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.
İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı.
Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi.
2 ARAÇ YOLDA KALDI
Eşi ve çocuğuyla suda mahsur kalan bir sürücü, suyun çekilmesiyle yoluna devam ederken, 2 araç ise su nedeniyle yolda kaldı.
İSKİ ekipleri yoldaki yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.
İETT OTOBÜSÜNÜ SU BASTI
Küçükçekmece'de ise seyir halinde olan içi yolcu dolu bir İETT otobüsünü su bastı.
YOLCULAR AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Yolcuların ayakta dahi durmakta zorlandığı ve yolculuğun çilede döndüğü o anlar yine otobüs içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
DEMİRLERE TUTUNARAK YOLCULUK YAPMAK ZORUNDA KALDILAR
Görüntülerde otobüsün içerisinde su nedeniyle yolcuların dizlerini koltukların üzerine koyduğu, bazı yolcuların ise demirlere tutunarak yolculuk yapmak zorunda kaldığı görüldü.
BEYLİKDÜZÜ'NDE RÜZGAR NEDENİYLE BİR KADININ ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Olay, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü'nde yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen yaklaşık 15 metre boyundaki ağaç, market alışıverişinden çıkan bir kadının üzerine devrildi. Üzerine ağaç düşen kadın yaralanırken yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ambulans kafasından yaralanan kadını hastaneye kaldırırken ağacın üzerine düştüğü bir araç da zarar gördü.
Olay sonrası yaşananları anlatan bir vatandaş, "Allah'tan araba vardı yoksa üstüne tam düşerdi. Kafasını yere de çarptı kanama vardı ambulans aldı götürdü" dedi.
YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay anı ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şiddetli rüzgarın esmesi ardından ağacın kadının ve park halindeki aracın üstüne devrilmesi yer aldı.
MALTEPE'DE RÜZGAR NDENİYLE AĞAÇ DEVRİLDİ
Maltepe sahilinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ağaç devrildi. Elektrik tellerine takılı kalan ağaç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden kaldırıldı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Maltepe sahil yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle birlikte yol kenarındaki ağaç devrildi.
O esnada sahil yolu üzerinde yayaların bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, elektrik tellerine takılan ağaç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile olay yerinden kaldırıldı.