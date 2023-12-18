SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kaloriferiniz az yanıyorsa dikkat! 15 dakikada petek temizliği! 2 derecede bile cayır cayır ısıtacak

Günümüzde, evlerimizde rahat ve konforlu bir ısınma deneyimi sunan kalorifer petekleri, kış aylarının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Ancak, bu peteklerin zamanla kir ve toz birikintileri nedeniyle verimliliklerinin azalması kaçınılmazdır. Bu durum, peteklerin ısıtma kapasitesini düşürebilir ve enerji verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kalorifer peteklerinin düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Evde kalorifer peteği temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı pratik püf noktaları bulunmaktadır. İşte bu püf noktaların detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 11:36 Güncelleme 18 Aralık 2023, 11:36
Kaloriferiniz az yanıyorsa dikkat! 15 dakikada petek temizliği! 2 derecede bile cayır cayır ısıtacak

Kış aylarında evinizi ısıtan radyatör ve kombi sistemlerinin düzenli bakımı, hem yakıt tasarrufu sağlar hem de sağlıklı bir yaşam ortamı yaratır. İşte evde petek temizliği ve kombi hava alma püf noktaları...

ISITMA SİSTEMİNİ KAPATIN:

Kapsamlı bir temizlik için ısıtma sistemini kapatın ve peteklerin soğumasını bekleyin. Bu, güvenli bir başlangıç sağlar.

ALTINA HAVLU VEYA BEZ KOYUN:

Petek temizliği sırasında kirli suların zemini kirletmemesi için peteğin altına bir havlu veya bez yerleştirin.

DIŞ TEMİZLİĞİ:

Toz ve kirleri temizlemek için peteklerin dışını bir toz bezi veya nemli bezle silin. Özellikle petek aralarındaki birikintilere dikkat edin.

İNCE ALANLARI TEMİZLEYİN:

Uzun, ince bir fırça veya radyatör fırçası kullanarak petek aralarındaki ince alanlardaki tozları temizleyin. Bu adım, peteğin ısı transferini artırabilir.

ARKAYI TEMİZLEYİN:

Eğer mümkünse, peteklerin arkasını temizleyin. Ancak, dikkatli olun, çünkü petekler sıcak olabilir.

DÜZENLİ BAKIM:

Evdeki peteklerin önüne perdeler veya mobilyalar koymamak, ısı transferini engellememek ve düzenli bakım yapmak önemlidir. Bu, sistem verimliliğini artırabilir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ’İYİ’ kumpas! ‘Müstakil’ diyen Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti’deki iş birliği istifaları
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek
SON DAKİKA