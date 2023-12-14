Sürekli gördüğünüz bu bitki bakın ne işe yarıyormuş! Faydalarına çok şaşıracaksınız

Kanın Pıhtılaşmasını Sağlar: Doğal bir pıhtılaşma düzenleyici olarak görev yapabilir.

ACI KAVUN KULLANIMI

YAĞ

Olgun acı kavunları seçin ve çekirdeklerinden ayırın.

Kavun parçalarını bir tencereye koyun ve üzerini kapatacak kadar zeytinyağı ekleyin.

Kısık ateşte buharlaşma tamamlanana kadar kaynatın.

Elde ettiğiniz yağı süzün ve bir kavanoza koyun.

İhtiyaç duyduğunuzda bu yağı kullanabilirsiniz.

ÇAY

Acı kavun çayı yapmak için, birkaç tane olgun kavunu doğrayın ve kaynamış suya ekleyin.

Çay demlendikten sonra süzerek içebilirsiniz.