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130 dişli canavar bulundu: Dehşet saçmış!

Dorset'teki Jurassic Kıyısı'nda keşfedilen pliosaur deniz canavarına ait fosil kalıntıları, bilim dünyasında büyük bir heyecan uyandırıyor. Bu keşfin ortaya çıkardığı deniz canavarı hakkında şaşırtıcı ve ilgi çekici bilgiler bulunuyor.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 15:34 Güncelleme 16 Aralık 2023, 15:34
130 dişli canavar bulundu: Dehşet saçmış!

75 milyon yıl önce dünyada dolaşan bir deniz canavarının fosilleşmiş kalıntıları bilim dünyasında heyecan yaratan bir keşfe konu oldu. Bu yaratık, 2 metre uzunluğunda, 130 bıçak gibi keskin dişe, bir T-Rex'in ısırma kuvvetine sahip bir kafatasına sahipti.

Dorset Jurassic Coast boyunca keşfedilen fosil, oldukça benzersiz özelliklere sahip. Alt çene ve üst kafatası karmaşık bir şekilde birbirine geçmiş olan bu fosil büyük ilgi çekiyor.

Bu eski avcı bütün bir şekilde bulunmuş olması sebebiyle anatomisi ve davranışı hakkında değerli bilgiler edinme olanağı tanımıştır.

Fosil, başlangıçta Dorset'in Kimid Koyu yakınlarındaki bir plajda bir fosil meraklısı tarafından bulundu. Ardından, paleontolog Steve ve ekibi tarafından yönetilen kazı süreci zorlu bir süreç olarak ilerledi. Pliosaur, yaklaşık 75 milyon yıl önce yaşamış devasa bir deniz reptili olup 12 metreyi aşan uzunluklara ulaşmıştır. Hantal vücudu ve kürek benzeri uzuvlarıyla okyanuslarda dehşet saçmış ve çeşitli deniz canlılarına avlanmıştır.

Gelişmiş tarama teknikleri aracılığıyla bilim insanları, fosilin ısırma kuvvetini tahmin etmek için analizlerde bulunmuş ve bu kuvvetin bir T-Rex'e benzer olduğunu belirlemiştir, bu da onu çevresindeki en üst düzey avcı haline getirmiştir. Keşif, dünya çapındaki araştırmacılara, şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş pliosaur fosillerinden birini inceleme fırsatı sunmaktadır.

Fosil, önümüzdeki yıl Dorset'te sergilenmeye hazırlanıyor ve dünya genelinden bilim insanlarını, denizlerin canavarları ve milyonlarca yıl önce yaşadığı antik dünya hakkında daha fazla bilgi edinmeye çağırıyor.

Bu buluntu, milyonlarca yıl boyunca gizli kalmış olan dünya tarihindeki ekosistemlere ışık tutma konusundaki önemiyle dikkat çekiyor.

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