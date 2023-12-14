Birinci Grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy birinci kısım, Zincirlikuyu , Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet, Kuruçeşme, Ortaköy, Emirgan 'da cenaze için yer bedeli 11 bin 790 lira, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 22 bin 630 liradan 34 bin 890 liraya, boş mezar yeri bedeli 45 bin 260 liradan 69 bin 770 liraya çıkarıldı.

ZAMLI FİYAT 1 OCAK 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK İBB Meclisi tarafından 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlendi.

Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar, Sahrayı Cedit, Çamlıca, Hasköy, Kocatepe gibi ikinci grupta yer alan mezarlıklarda yer bedeli 2 bin 30 lira, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 9 bin 075 liradan 13 bin 990 liraya, boş mezar yeri bedeli 18 bin 150 liradan 27 bin 890 liraya çıkarılırken çocuk cenazesi için yer bedeli ise 2 bin 30 lira oldu.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi üçüncü grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 110 liradan 170 liraya, boş mezar yeri 6 bin 50 liradan 9 bin 330 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 3 bin 25 liradan 4 bin 660 liraya çıkarıldı.

Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya mezarlıklarının içinde bulunduğu dördüncü grupta ise cenaze için yer bedeli 170 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli bin 450 liradan 2 bin 240 liraya, boş mezar yeri 2 bin 900 liradan 4 bin 470 liraya, çocuk mezarı yeri ise 55 liradan 80 liraya yükseltildi.