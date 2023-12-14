Kadıköy’de aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi! Ölü ya da yaralı var mı?

"NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Kazayı gören sürücü Emel Gemici, "Kaza bir anda oldu. Ben de yandaki arabadaydım. Kıl payı kurtardım. Yanımdaki araba birden dönmeye başladı. Pat sesi duydum sadece. Ondan sonra zaten ne oluyor demeden her şey bir anda bitiverdi. Ben zar zor kurtardım. Ben de bu kazanın içerisindeydim yoksa. Ne oldu, kim nereye vurdu, nasıl oldu anlamadık ondan sonra da böyle zaten. 2 kişi yatarak gitti. Bir kişinin gözünde problem var. Bir kişinin de belinde problem var. Bir kişi de kontrol amaçlı götürüldü" dedi.

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