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Son dakika: Ankara'dan sonra bu kez Muş! 73 yaşındaki kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline gelen başıboş köpekler halk sağlığını tehlikeye sokmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başıboş köpeklerin Ankara Keçiören'de 10 yaşındaki Tunahan'a saldırdığı haberi gelmişti. Bu kez de Muş Varto'da 73 yaşındaki bir kadın yolda yürürken köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Bacağından ağır yaralanan kadına yapılan tahliller sonucu kuduz teşhisi konuldu.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 10:59 Güncelleme 14 Aralık 2023, 11:10
Son dakika: Ankara’dan sonra bu kez Muş! 73 yaşındaki kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Sokak köpekleri halk sağlığını ciddi tehlike altına sokuyor.

Bu zamana kadar yaşanan çok sayıdaki saldırı, ölümle sonuçlandı.

Ağır yaralanmalara ve trafik kazalarına da sebep olan başıboş köpekler, Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi.

Bir saldırı haberi de Muş'un Varto ilçesinden geldi.

73 YAŞINDAKİ KADINA SALDIRDILAR
73 yaşındaki Medine Kızıltaş, yolda yürürken bir anda üzerine doğru gelen başıboş sokak köpeğini fark etti.

Bu esnada yaşlı kadın köpeklerden kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Korkudan yere düşen Kızıltaş'a sürü halinde gezen diğer başıboş köpekler de saldırdı.

MAHALLELİ YARDIMA KOŞTU
Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çocuklarını okuldan almaya giden veliler koştu.

Muş'ta başıboş köpek dehşeti!.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU
Bacağından ağır yaralanan Kızıltaş'a yapılan tahliller sonucu kuduz teşhisi konuldu.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR
Yaşlı kadının hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken ilçe sakinleri, köpek sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

AKILLA İZAH EDİLEMEYECEK ÖNERİLER
Yaşlı kadına saldırı sonrasında ise akıllara hayvansever bilim insanlarının çeşitli önerileri akıllara geldi.

"KÖPEK GÖRÜNCE AĞAÇ OLACAKSIN"
Vatandaşları canından bezdiren saldırılarla ilgili, "Köpek görünce ağaç olacaksın, cenin olacaksın', 'O havlarsa, dişlerini gösterirse sen de esne" gibi akla, bilime sığmayacak tavsiyelerde bulunuyorlar.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TUTMADI
Muş'ta yaşanan vakada görüldüğü gibi hareketsiz bir şekilde yerde yatmasına rağmen yaşlı kadın, sürü halinde köpekler tarafından hedef alındı.

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