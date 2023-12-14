Son dakika: Ankara’dan sonra bu kez Muş! 73 yaşındaki kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Korkudan yere düşen Kızıltaş'a sürü halinde gezen diğer başıboş köpek ler de saldırdı.

"KÖPEK GÖRÜNCE AĞAÇ OLACAKSIN"

Vatandaşları canından bezdiren saldırılarla ilgili, "Köpek görünce ağaç olacaksın, cenin olacaksın', 'O havlarsa, dişlerini gösterirse sen de esne" gibi akla, bilime sığmayacak tavsiyelerde bulunuyorlar.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TUTMADI

Muş'ta yaşanan vakada görüldüğü gibi hareketsiz bir şekilde yerde yatmasına rağmen yaşlı kadın, sürü halinde köpekler tarafından hedef alındı.