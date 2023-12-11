Ankara’da 9 yaşındaki Tunahan köpek saldırısına uğramıştı! ’Hayvantapar’ kadından skandal açıklama: Önce siz saldırıyorsunuz

Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'ne sevk edilmişti. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın anne ve babası, evlatlarını yoğun bakım servisinde ziyaret ettiklerini ve durumunun gün geçtikçe daha iyiye gittiğini ifade etti.

"ÖNCE SİZ SALDIRIYORSUNUZ KÖPEKLERE"

Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, Mehtap isimli bir kadının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Köpekleri çocukların sinirlendirdiğini de vurgulayan kadın şu ifadeleri kullanarak tepkileri üzerine çekti:

Yolda defalarca gördüm, her gün orada besleme yapıyorum. Çocuklar köpekleri sinirlendiriyorlar, sonra diyorlar ki köpekler bize saldırdı. Önce sizin çocuklarınız ve siz saldırıyorsunuz o köpeklere. Ahlaksızlık yapmayın, dürüst olun. Peki ben bu aileye soruyorum: Siz gün ışımadan 9-10 yaşındaki çocuğunuzu ne cesaretle o köpeklerin orada olduğunu bile bile tek başına gönderiyorsunuz? Ne cesaretle kardeşim.