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Ankara'da 9 yaşındaki Tunahan köpek saldırısına uğramıştı! 'Hayvantapar' kadından skandal açıklama: Önce siz saldırıyorsunuz

Son dönemde artan sokak köpeği saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralandı. 9 yaşındaki talihsiz çocuğun yaşam savaşı devam ederken sosyal medyada ortaya çıkan bir video izleyenleri hayrete düşürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan bir 'hayvantapar' suçun köpekte değil, çocukta olduğunu belirterek ailesine seslendi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 19:40 Güncelleme 11 Aralık 2023, 19:46
Ankara’da 9 yaşındaki Tunahan köpek saldırısına uğramıştı! ’Hayvantapar’ kadından skandal açıklama: Önce siz saldırıyorsunuz

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın anne ve babası, evlatlarını yoğun bakım servisinde ziyaret ettiklerini ve durumunun gün geçtikçe daha iyiye gittiğini ifade etti.

"ÖNCE SİZ SALDIRIYORSUNUZ KÖPEKLERE"
Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, Mehtap isimli bir kadının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Köpekleri çocukların sinirlendirdiğini de vurgulayan kadın şu ifadeleri kullanarak tepkileri üzerine çekti:

Yolda defalarca gördüm, her gün orada besleme yapıyorum. Çocuklar köpekleri sinirlendiriyorlar, sonra diyorlar ki köpekler bize saldırdı. Önce sizin çocuklarınız ve siz saldırıyorsunuz o köpeklere. Ahlaksızlık yapmayın, dürüst olun. Peki ben bu aileye soruyorum: Siz gün ışımadan 9-10 yaşındaki çocuğunuzu ne cesaretle o köpeklerin orada olduğunu bile bile tek başına gönderiyorsunuz? Ne cesaretle kardeşim.

Burada köpekler dışında herkes suçlu. Köpeklerin hiçbir suçu yok. Köpekler gün ışıyana kadar bölgesini korur. Gün ışımadığı için oradan geçen canlıyı tehdit olarak görüyor. O çocuk da karanlıkta okula gittiği için böyle oldu. Bu köpekleri siz bu hale getirdiniz.

Ve biz yaşadığımız sürece beslemeye devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Aç hayvan beslenmez mi ya. Siz insan değilsiniz, vicdansızsınız. Biz de mi vicdansız olalım.

Ankara Keçiörende başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmazdan haber var: 5. günde baba dedi

Sokakta köpek olur mu diyorlar. Sokakta köpek olmaz diyorsan al evinde bak o zaman! Hayvan düşmanı sana diyorum. Biz köpeklerin sokakta mutlu olduğunu biliyoruz, o yüzden sokakta besliyoruz.

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