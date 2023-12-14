Makarna böyleyse evinize sakın almayın! Beyazlayan bölgeye mutlaka bakın

Makarna, dünya genelinde yaygın olarak tüketilen ve uzun süre saklanabilen bir kuru gıda ürünüdür. Ancak, son zamanlarda sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir video, makarna tüketimiyle ilgili önemli bir konuyu gündeme getirdi.

Makarnanın Saklama Koşulları ve Son Kullanma Tarihi Makarna, genellikle stok olarak alınır ve ihtiyaç duyulduğunda kaynar suda pişirilir. Ancak bu süreçte, son kullanma tarihi ve saklama koşullarının göz ardı edilmemesi gerekiyor. Uygun olmayan saklama koşulları, makarnanın bozulmasına ve hatta içinde kurtçukların oluşmasına neden olabilir.