Ankara Keçiören’de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’dan haber var: 5. günde baba dedi

"BARINAĞIN SON DURUMUNA İLİŞKİN HALA SES SEDA YOK"

Özcan, Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden 2 Eylül 2020'de "Başkent'te her can her zaman çok kıymetli" ifadesiyle paylaşım yaptığını, "Çankaya Karataş Mahallesi'nde dostlarımıza yeni bir yaşam alanı oluşturmak için 16 Eylül'de ilk adımı atacağız" şeklinde söz vererek 16 Eylül 2020'de Gölbaşı'nda 6 bin sokak hayvanının barınacağı Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin ihalesini yaptığını anlattı.

AK Parti'li Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aradan geçen 1 yılda, barınağın ihalesini alan şirket tek bir çivi çakmazken 7 Temmuz 2021'de yaklaşık 45 milyon lira bedelle yeni bir ihale yapıldı ve Nisan 2022'de çalışmaların biteceğinin sözü verildi. Nisan 2022 yılında biteceği sözü verilen barınağın son durumu için yapılan incelemelerde ne hikmetse çalışmaların durdurulduğu görüldü. Ardından 7 ay daha tek bir çivi çakılmayan barınağa ilişkin 25 Kasım 2022 yılında üçüncü bir ihale daha gerçekleştirildi. Sayın Mansur Yavaş ve ekibi gerçekleştirdiği 3 ihalede toplamda 163 milyon lira harcadı.

Nisan 2022 yılında biteceğinin sözü verilen barınağa ilişkin 22 Temmuz 2023 yılında Sayın Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaptı. Paylaşımda, barınağın yüzde 95'inin tamamlandığını ve çok yakında açılışını yapacağını ifade ediyor. Ancak bu paylaşımının da üzerinden 5 ay geçti. Barınağın son durumuna ilişkin hala ses seda yok."