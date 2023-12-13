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Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan savcı odasında ilginç pozlar! "Ben asla kaybetmem" demişti tepkiler sonrası ortalıktan kayboldu

İstanbul'da avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde savcı odasında çektirdiği fotoğraflar tepki çekti. Paylaştığı bir fotoğrafının altına Avukat Tekışık, “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” mesajı yazan Av. Tekışık, gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı. Olay sonrası avukat hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilirken Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 22:08 Güncelleme 13 Aralık 2023, 22:24
Avukat Buket Nurşah Tekışık’tan savcı odasında ilginç pozlar! Ben asla kaybetmem demişti tepkiler sonrası ortalıktan kayboldu

Sosyal medyada 19 bin 600 takipçisi bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çektirip, paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Tekışık sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımının altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notunu düştü.

Avukat Tekışık olayın iyice büyümesiyle tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

"SAVCI HAKİMLE BAĞLANTIM YOK"
Olay sonrası ilk kez konuşan avukat, "Ben tek başına çalışan ve İstanbul'da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen google'da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok" açıklamasında bulundu.

Çektirdiği fotoğrafla ilgili odanın boş olduğunu ifade eden Tekışık, "Benim çektirdiği fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken fotoğraf çektirdik. Sadece bu kadar." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI İDDİASI
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fotoğrafın çekildiği odanın sahibi olan terör savcısı hakkında idari soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

AVUKAT BUKET NURŞAH TEKIŞIK KİMDİR?
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun olan Buket Nurşah Tekışık, Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu. Tekışık'ın, Linkedin'de paylaştığı bilgi notunda, "İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğunu belirtiyor.

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