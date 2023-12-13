Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan savcı odasında ilginç pozlar! "Ben asla kaybetmem" demişti tepkiler sonrası ortalıktan kayboldu

"SAVCI HAKİMLE BAĞLANTIM YOK"

Olay sonrası ilk kez konuşan avukat, "Ben tek başına çalışan ve İstanbul'da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen google'da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok" açıklamasında bulundu.

Çektirdiği fotoğrafla ilgili odanın boş olduğunu ifade eden Tekışık, "Benim çektirdiği fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken fotoğraf çektirdik. Sadece bu kadar." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI İDDİASI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fotoğrafın çekildiği odanın sahibi olan terör savcısı hakkında idari soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

AVUKAT BUKET NURŞAH TEKIŞIK KİMDİR?

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun olan Buket Nurşah Tekışık, Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu. Tekışık'ın, Linkedin'de paylaştığı bilgi notunda, "İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğunu belirtiyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN