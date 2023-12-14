Sokak kestanecilerinin sakladığı yöntem! Çabucak soyulan, pamuk kestanenin püf noktası bulundu

🌰 Malzemeler: 500 gram kestane

🌰 Yapılışı: Kestaneleri yıkayın ve suyunu süzün.

Ardından bir uçtan diğer uca kadar keserek kestane kabuklarını açılmasını sağlayın.

Hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra tencereye kestaneleri doldurun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Yüksek ateşte su kaynamaya başlayana kadar arada bir karıştırın.

Kabukları açılmaya başladığında suyu süzün ve kestaneleri tavaya dizin.

Tavada pişirerek daha lezzetli bir kıvam elde edin.

Tava kapağını kapatın ve orta ateşte kestaneleri pişirin.

Sevdiğiniz kıvama gelince ters çevirin ve diğer taraflarını da kızartın.

Kapak kapalı orta ateşte bir süre daha pişirin.

Kestaneler kızardığında tavadan alın.