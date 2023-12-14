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Sokak kestanecilerinin sakladığı yöntem! Çabucak soyulan, pamuk kestanenin püf noktası bulundu

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane, aynı zamanda sağlığımız için birçok fayda sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan ve kolesterolü düşüren kestane, doğru pişirme yöntemiyle daha lezzetli hale geliyor. İşte kestane kabuğunu kelebek gibi açmanın ve doğru pişirme yöntemlerinin püf noktaları...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 18:20 Güncelleme 14 Aralık 2023, 18:20
Sokak kestanecilerinin sakladığı yöntem! Çabucak soyulan, pamuk kestanenin püf noktası bulundu

Kış aylarının öne çıkan lezzeti kestane, sadece lezzetli olmakla kalmayıp birçok sağlık faydası sunuyor. İşte en lezzetli kestane pişirme yöntemi...

🌰 KABUĞUNU KELEBEK GİBİ AÇMAK İÇİN X ATIN

Kestaneleri kelebek gibi açmak istiyorsanız, öncelikle üzerlerine bıçakla X işareti atmalısınız. Kestaneleri suda bekletin ve daha sonra çıkarıp bıçakla kabuklarına çarpı işareti atın. Bu kabukların pişirme sırasında daha kolay açılmasını sağlayacaktır. Bıçağın kabuğu iyice yarmasına özen gösterin.

🌰 DOĞRU KESTANE PİŞİRME YÖNTEMİ

Yıkayıp kuruladığınız kestanelerin üstlerine birer çizik atın. Yapışmayan bir tavayı seçtikten sonra tavayı ısıtmaya başlayın. Kestaneleri üst üste gelmeyecek şekilde tavaya dizip pişmeye başladıkları sırada yarım su bardağı kadar suyu elinizle kestanelerin üzerine serpiştirin. Bu, kestanelerin yumuşak iç kısmın daha lezzetli olmasını sağlar.

🌰 Malzemeler:

500 gram kestane

🌰 Yapılışı:

Kestaneleri yıkayın ve suyunu süzün.
Ardından bir uçtan diğer uca kadar keserek kestane kabuklarını açılmasını sağlayın.
Hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra tencereye kestaneleri doldurun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
Yüksek ateşte su kaynamaya başlayana kadar arada bir karıştırın.

Kabukları açılmaya başladığında suyu süzün ve kestaneleri tavaya dizin.
Tavada pişirerek daha lezzetli bir kıvam elde edin.
Tava kapağını kapatın ve orta ateşte kestaneleri pişirin.
Sevdiğiniz kıvama gelince ters çevirin ve diğer taraflarını da kızartın.

Kapak kapalı orta ateşte bir süre daha pişirin.
Kestaneler kızardığında tavadan alın.

Afiyet olsun! Bu lezzetli kestane tarifini arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın!

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