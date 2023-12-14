Boğa mezbaha çalışanına saldırdı: O anlar kamerada

MEZBAHA ÇALIŞANI KURTARILAMADI

Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü. Ağır yaralanan Bilen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.