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Boğa mezbaha çalışanına saldırdı: O anlar kamerada

Son dakika haberleri... Amasya'da mezbaha çalışanı 58 yaşındaki Kadir Bilen, boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 19:54 Güncelleme 14 Aralık 2023, 20:54
Boğa mezbaha çalışanına saldırdı: O anlar kamerada

Amasya'da mezbaha çalışanı Kadir Bilen, boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

▶️ Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi!

ARAÇTAN İNERKEN SALDIRDI
Olay bugün öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan mezbahada meydana geldi.

Kesim için mezbahaya getirilen boğa, araçtan indirildikten sonra görevli Kadir Bilen'e saldırdı. Boğanın boynuzlarıyla ağır yaralanan Bilen kanlar içerisinde yerde kaldı.

MEZBAHA ÇALIŞANI KURTARILAMADI
Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü. Ağır yaralanan Bilen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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