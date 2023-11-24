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Dünya bu olayı konuşuyor! Meliss Kerr Jenniefer Lopez gibi kalçası olsun istedi: Estetik operasyon sonu oldu

İstanbul'da yasadışı estetik merkezi Jenniefer Lopez gibi olmak isteyen İngiliz kadının ölümüne yol açtı. Londra hemen ekip yolladı. Türk yetkililer de soruşturma başlattı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:02
Dünya bu olayı konuşuyor! Meliss Kerr Jenniefer Lopez gibi kalçası olsun istedi: Estetik operasyon sonu oldu

Türkiye sağlık turizminde zirveye çıktı. Ancak kaçak salonlar bu başarıyı baltaladı. İstanbul Haznedar'daki bir estetik merkezi yasak olmasına rağmen Meliss Kerr'e kalça operasyonu yaptı. Genç kadın hayatını kaybedince İngiliz bir ekip olayı araştırmak için soluğu İstanbul'da aldı. Ölüm nedenini araştırdı. Türk yetkililer de geniş çaplı inceleme için düğmeye bastı.

İN'GEL'İZ!
İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'de Jennifer Lopez kalçası ameliyatlarında ölen vatandaşları için Ankara'ya geldi. Maria Caulfiled, "Birçok kadın hayatını kaybedince, Türkiye'ye gitme kararı aldık" dedi.

Türkiye sağlık turizminde dünya markası haline geldi. Ancak merdiven altı estetikçiler, en büyük sorun olarak dikkat çekiyor. Özellikle orta sınıf İngiliz kadınlar, "Jennifer Lopez kalçası' operasyonları için Türkiye'ye akın etti.

2019 yılında 31 yaşındaki Meliss Kerr'in İstanbul'daki özel bir hastanede gerçekleşen kalça kaldırma operasyonunda hayatını kaybetti. Ölümler artınca, İngiltere Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Maria Caulfiled, hükümetin bu meseleyi ciddiyetle ele aldığını belirterek, "Ankara'da Türk mevkidaşlarımızla görüşme yapacağız.

Çünkü bu ölümleri durdurmamız gerekiyor. Biliyorsunuz İngiltere'de bu ameliyatlar yasaklandı. Çünkü riskli. İngiltere'deki soruşturmada, Kerr'in ameliyatta ciğerlerine bir pıhtı gittiği ve bunun sonucunda öldüğü anlaşıldı. Türk yetkililerin bu konuda bize destek olacağına inanıyoruz" dedi.

FRANSA'YA SESSİZ KALDILAR
Meliss Kerr'in hayatını kaybetmesi İngilizler'i harekete geçirirken, Fransa'da ölen İngilizler için hiçbir adım atılmaması dikkat çekti.

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