Dünya bu olayı konuşuyor! Meliss Kerr Jenniefer Lopez gibi kalçası olsun istedi: Estetik operasyon sonu oldu

Türkiye sağlık turizminde zirveye çıktı. Ancak kaçak salonlar bu başarıyı baltaladı. İstanbul Haznedar'daki bir estetik merkezi yasak olmasına rağmen Meliss Kerr'e kalça operasyonu yaptı. Genç kadın hayatını kaybedince İngiliz bir ekip olayı araştırmak için soluğu İstanbul'da aldı. Ölüm nedenini araştırdı. Türk yetkililer de geniş çaplı inceleme için düğmeye bastı.