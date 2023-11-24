Dünya bu olayı konuşuyor! Meliss Kerr Jenniefer Lopez gibi kalçası olsun istedi: Estetik operasyon sonu oldu

2019 yılında 31 yaşındaki Meliss Kerr'in İstanbul'daki özel bir hastanede gerçekleşen kalça kaldırma operasyonunda hayatını kaybetti. Ölümler artınca, İngiltere Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Maria Caulfiled, hükümetin bu meseleyi ciddiyetle ele aldığını belirterek, "Ankara'da Türk mevkidaşlarımızla görüşme yapacağız.
Çünkü bu ölümleri durdurmamız gerekiyor. Biliyorsunuz İngiltere'de bu ameliyatlar yasaklandı. Çünkü riskli. İngiltere'deki soruşturmada, Kerr'in ameliyatta ciğerlerine bir pıhtı gittiği ve bunun sonucunda öldüğü anlaşıldı. Türk yetkililerin bu konuda bize destek olacağına inanıyoruz" dedi.
FRANSA'YA SESSİZ KALDILAR
Meliss Kerr'in hayatını kaybetmesi İngilizler'i harekete geçirirken, Fransa'da ölen İngilizler için hiçbir adım atılmaması dikkat çekti.