Bu yöntemle bir daha asla üşümeyecek! Ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa dikkat: Soğuk ayakların nedeni meğerse o hastalıkmış!

Üşüyen ayaklar ayrıca, bazı sinir sistemi hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Sinir sisteminde meydana gelen hasarlar, vücudun sıcaklık algısını etkileyebilir ve bu da ayaklarda sürekli bir soğukluk hissine yol açabilir. Özellikle diyabet gibi kronik hastalıklar, sinir hasarına neden olarak ayaklarda soğukluk hissine sebep olabilir. Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan ayak üşümesi, pek çok kişinin ortak sorunu. Kış aylarının soğuk esintisiyle birlikte gelen ayak üşümesi, sadece rahatsız edici bir durum değil, aynı zamanda vücudun savunma sistemini olumsuz etkileyebilir. Ayaklardaki üşüme, bazı hastalıkların habercisi olabilir. İşte ayak üşümesine neden olan hastalıklar: İşte ayak üşümesinin sebebi...