Sağlık için en büyük tehlike varmış! Sarımsakla soğanı sakın böyle yapmayın! Yıllardır yanlış yapıyormuşuz

Soğan ve sarımsağın beraber pişirilmesi, bazı besin maddelerinin emilimini de engelleyebilir. Örneğin, bu iki sebzenin birlikte kullanılması demir ve çinko gibi minerallerin vücut tarafından emilimini azaltabilir. Soğan ve sarımsak, yemeklerimize muhteşem bir lezzet katıyor, ancak bir arada pişirmek sağlığımızı tehdit edebilir. İşte detaylar...